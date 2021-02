Donald Trump renunció al Sindicato de Actores Sociales 05 de febrero de 2021 Redacción Por Trump renunció al Sindicato de Actores de Hollywood y le respondieron “Gracias”.

BUENOS AIRES, 5 (Télam). - El expresidente de Estados Unidos, el magnate inmobiliario Donald Trump, renunció ayer al Sindicato de Actores de Hollywood semanas después de que la junta que rige la institución aprobara estudiar su destitución.

Las autoridades del organismo respondieron con sarcasmo y un lacónico “Gracias”.

Trump, que pertenecía al Sindicato desde 1989 y cobraba a través de este sus regalías por los cameos en películas o sus participaciones televisivas, decidió despedirse del SAG-AFTRA (por sus siglas en inglés) a través de una carta, que también hizo pública.

Según reprodujo el medio especializado estadounidense Deadline, el pedido de baja fue con el auténtico estilo Trump: “Su organización ha hecho poco por sus miembros y nada por mí, además de recolectar cuotas y promocionar políticas e ideas antiestadounidenses”.

Sin embargo, de acuerdo con el sitio de noticias de Hollywood, la decisión de Trump no tiene otro motivo que adelantarse a la posible expulsión del Sindicato, ya que sus autoridades estaban estudiando aplicar medidas disciplinarias por supuesta incitación a la violencia durante el asalto al Capitolio el 6 de enero pasado.

En la misiva dirigida a la presidente de la institución, la actriz Gabrielle Carteris, recordada por su papel de Andrea en “Beverly Hills 90210”, Trump disparó, en referencia a algunos de sus recordados cameos: “Mientras que no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso del mío en películas como ‘Mi pobre angelito 2’, ‘Zoolander’ y ‘Wall Street 2: El dinero nunca duerme’”.

La respuesta de SAG-AFTRA, que hoy mismo anunció los nominados para recibir el próximo 14 de marzo el premio a los mejores actores y actrices de la temporada, no se hizo esperar; también por carta, contestaron “Gracias”.