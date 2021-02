Posiciones de IT para mirar con atención si estás definiendo qué estudiar en 2021 Información General 05 de febrero de 2021 Redacción Por Fueron difundidas ciertas consideraciones que debe tenerse en cuenta en relación a la tecnología informática, especialmente por aquellos que deciden la carrera a seguir, fundamentalmente por las posibilidades que les abre la terminalidad.

BUENOS AIRES, 5. - Randstad, líder global en servicios de Recursos Humanos, presentó 10 posiciones de tecnología con alta demanda y buenos salarios que hay que mirar con atención si estás definiendo qué estudiar en 2021. Data Science, UX, Infraestructura Cloud, eCommerce y Desarrollo Full Stack son sólo algunas de las disciplinas y conocimientos que pican en punta en el mercado laboral.

La pandemia impulsó de manera exponencial la transformación digital de miles de empresas que se vieron obligadas a volcarse al mundo virtual para ofrecer sus productos y atender a sus clientes, así como también a actualizar su modo de producción y sistemas de trabajo para poder seguir operando de manera remota con sus colaboradores aislados en los hogares.

Esta situación agudizó aún más el descalce existente entre la demanda laboral generada por organizaciones locales y del exterior y la disponibilidad de perfiles calificados para cubrir esas posiciones de IT en las empresas. Según datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), todos los años quedan cerca de 5.000 puestos de trabajo en tecnología sin ocupar en el país por falta de perfiles calificados.

“Si bien las disciplinas STEM en general, y las de tecnología en particular, son consideradas la base de las carreras del futuro, tanto en Argentina como a nivel global no son las áreas de formación más elegidas por los estudiantes, aun siendo un segmento caracterizado por salarios altos, excelentes beneficios y salida laboral inmediata. Este fenómeno da cuenta de la complejidad de factores que inciden en las decisiones de quienes están evaluando qué dirección darle a su trayectoria profesional y se evidencia particularmente en la formación en tecnología, que a pesar de haber ganado fama de ser un campo que garantiza del éxito profesional y económico desde hace algunos años, no logra atraer estudiantes en cantidad suficiente para satisfacer la creciente demanda laboral de perfiles de IT que cada año generan las empresas”, afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

Estas son algunas de las posiciones con mayor demanda laboral detectadas por los especialistas en reclutamiento y gestión del talento de la Unidad de Information Technology de Randstad Professionals, que garantizan la empleabilidad de cara a los próximos años:



Data Science y Business Intelligence: sin dudas, el análisis de grandes volúmenes de información se ha transformado en una de las disciplinas de mayor crecimiento en los últimos dos años, traccionando la demanda de puestos específicos. El mundo vive de los datos y esa información tiene que ser procesada para acercarla a los tomadores de decisión, de ahí que las posiciones laborales vinculadas a esta disciplina crece en relevancia día a día.



Especialista en Marketing Digital: con la irrupción de la pandemia, muchas empresas que se mantenían alejadas de los entornos digitales, se vieron obligadas a desembarcar en el ecosistema online, demandando profesionales con esta formación. El especialista en marketing digital es el encargado de planear, ejecutar y dirigir la estrategia digital de una compañía, desde la identificación de un mercado objetivo, la creación de una imagen de marca, hasta la ejecución de campañas online, entre otras de sus responsabilidades.



Diseñador Web y Mobile: si bien es una disciplina que lleva años en el mercado, se trata de posición que está cada vez más vigente dado que en la actualidad las presencia online ha dejado de ser opcional, lo que demanda a las empresas desplegar estrategias de posicionamiento de marca y activación comercial en los diferentes canales y plataformas para poder llegar a sus públicos target.



Diseñador de Experiencia de Usuario (UX): el mercado cada vez ofrece más opciones de productos y servicios, de ahí que el experto en usabilidad sea clave para conectar al usuario con un producto y lograr su satisfacción, tanto con el producto o servicio adquirido como con la experiencia de compra. Por este motivo, el experto en UX se ha convertido en los últimos años en uno de los puestos más requeridos dentro del mercado IT.



Desarrollador Full Stack: una de las posiciones más hot del momento, con una demanda de profesionales con conocimientos en las diferentes plataformas y lenguajes de programación que no paran de crecer, empujada por la ola imparable de transformación digital que están teniendo las empresas, los negocios y la economía en todo el mundo.



Especialista en Redes: el crecimiento de la nube, un mundo globalizado y completamente interconectado y el trabajo colaborativo y cada vez más deslocalizado empujan la demanda de técnicos y profesionales para gestionar las redes y la conectividad de organizaciones y empresas.



Experto en Seguridad de la Información: los perfiles especializados en seguridad de la información son cada vez más relevantes en las estructuras organizacionales, tomando en cuenta que tienen la responsabilidad de proteger tanto la infraestructura como los datos de las organizaciones, así como hacer frente y dar respuesta a los incidentes en un contexto de mayor exposición por la digitalización y el avance de la ciberdelincuencia.



Responsable de Infraestructura: ya sea on premise o en la nube, la infraestructura tiene una importancia estratégica en la gestión de tecnología de la información y las comunicaciones (TICs). La gestión de la infraestructura tiene la capacidad de limitar o potenciar el crecimiento y desarrollo de cualquier organización. Se trata de una posición clave, cada vez más requerida por las empresas, que entienden la importancia de esta disciplina en la evolución de su negocio.



Analista de Soporte: toda empresa necesita de un equipo especializado que atienda y de respuesta a las necesidades de sus clientes internos o externos, según sea el caso. Se trata de perfiles donde no solo es valorada la formación técnica, sino también habilidades blandas como la capacidad de escucha, la orientación hacia la resolución de problemas y la empatía.



Especialista en eCommerce: a partir del potencial sin límites que abre la venta online, cada vez más compañías se vuelcan a este canal, demandado profesionales especializados que los ayuden a gestionar su estrategia de comercio electrónico. La crisis sanitaria ha generado un gran boom en este sector, ya que desde grandes empresas hasta pymes y emprendedores debieron adaptar sus canales de venta para seguir llegando a sus clientes en medio de la pandemia.

“Tenemos por delante como sociedad el desafío de cambiar la matriz de formación que determina la elección de los estudiantes, para llevarla mucho más cerca de las necesidades de los trabajos del futuro. Muchas disciplinas de alta demanda vinculadas a la economía del conocimiento siguen teniendo muy baja matrícula. Una mayor difusión e impulso a las carreras y áreas de formación que son clave para el mercado laboral, como las relacionadas a ciencias duras y tecnología, así como la generación de políticas activas para incidir en la elección de los jóvenes, resultan fundamentales para cambiar este paradigma”, agregó Andrea Ávila.



Acerca de Randstad

Como líder global en servicios de RRHH, en Randstad apoyamos a las personas y a las organizaciones para alcanzar su verdadero potencial.

A través de servicios especializados de Staffing, Professionals, Inhouse, Outsourcing y Recruitment Process Outsourcing (RPO) resolvemos en forma eficiente y flexible todas las necesidades de nuestros clientes en el campo de la gestión del Capital Humano en las organizaciones. Combinando el poder de la tecnología con la pasión de nuestros profesionales de RRHH, brindamos una experiencia de servicios más personal.

Con 60 años de experiencia en el mercado internacional, Randstad cuenta con un equipo de 38.280 empleados que proveen servicios integrales de RRHH a empresas clientes en 38 países. Esta trayectoria permitió que en la actualidad sus 4.861 oficinas y puntos de presencia cubran más del 90% del mercado mundial de servicios de recursos humanos. Su facturación global en 2019 superó los 23.600 millones de Euros.

En Argentina, Randstad tiene una red de 37 sucursales, donde cerca de 400 empleados gestionan una nómina diaria de casi 9.000 trabajadores que generan valor en las empresas más grandes del país.

Para más información, visite: www.randstad.com.ar / www.randstad.com