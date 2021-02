Cortes de carnes con mucha grasa desataron polémica Nacionales 05 de febrero de 2021 Redacción Por Uno de los que disparó la polémica en Twitter fue el cantante de cumbia y abierto opositor al Gobierno, El Dipy. Las fotos que publicó muestran cortes de falda de novillo, de asado y carne picada en los que hay más grasa que carne.

BUENOS AIRES, 5 (NA) - Supermercados y frigoríficos salieron al cruce de la polémica generada por fotos que se viralizaron ayer de cortes de carne a precios populares que comenzaron a venderse este miércoles y mostraban falda y asado con exceso de grasa, entre otros.

"La regla no es la foto que circula por redes. Esa es la excepción, porque no todo lo que se produce es uniforme", respondió Daniel Urcía, presidente de Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), organización que fue parte del acuerdo con el Gobierno.

El dirigente consideró lógico que se exhiban cortes con más grasa que otros.

"Seguramente una de las fotos haya sido una de las puntas del asado, que al operario que armó la bandeja en el supermercado, se le pasó, como suele suceder. No hay que estigmatizar al tipo que lo puso en la góndola y llevarlo al extremo", sostuvo.

Urcía afirmó que "la mayoría de los cortes son de calidad y en condiciones y, de última, al estar exhibidos, está siempre la posibilidad de que el consumidor no los compre".

Además, negó que los cortes provengan solamente de las vacas, las que se exportan a China, principal mercado argentino, sino que "hay de categorías de mejor calidad, como novillo o novillito".

"Es un programa especial y también juega la política.

Nosotros estamos metidos en el medio. Pero el esfuerzo que hace el sector frigorífico y el comercial es muy grande y es una lástima que quedemos envueltos en una discusión que no hace al fondo de la cuestión", dijo el titular de Fifra.

Una posición similar sostuvieron desde el sector supermercadista que selló el acuerdo.

En cuanto a los precios que rigen en principio hasta marzo, pero que el Gobierno procurará extender, son más bajos que en diciembre:

Tira de asado: $ 399 (-29%).

Vacío: $ 499 (-20%).

Matambre: $ 549 (-13%).

Tapa de asado: $ 429 (-15%).

Cuadrada/bola de lomo: $ 489 (-13%).

Carnaza: $ 359 (-13%).

Falda: $ 229 (-30%).

Roastbeef: $ 399 (-12%).

Son 6.000 toneladas ofrecidas por mes, 3.000 provienen de los frigoríficos y 3.000 de los supermercadistas y representan el uno por ciento del consumo de carne vacuna en Argentina.

Los diez cortes de carne vacuna con rebajas de hasta un 30% respecto de los precios de diciembre se venden en 1.600 supermercados y otras bocas de expendio de todo el país.

En el Mercado Central, en cuyo Paseo de Compras funcionan varias carnicerías, los cortes promocionales se venderán todos los días, desde el jueves o viernes próximo, prometieron desde el Gobierno.

En tanto, en los supermercados la campaña será los primeros tres miércoles y los fines de semana de cada mes, en las cadenas Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Coto, Walmart, La Anónima, Día, Libertad y en carnicerías Friar.

Desde los supermercados, principales canales de venta de los cortes populares, un directivo señaló que "si los frigoríficos nos entregan una mala calidad, enseguida nos comunicamos con la Secretaría de Comercio para denunciarlo, porque el supermercado se juega el nombre en la comercialización", explicó.

Uno de los que disparó la polémica en Twitter fue el cantante de cumbia y abierto opositor al Gobierno, El Dipy.

Las fotos que publicó muestran cortes de falda de novillo, de asado y carne picada en los que hay más grasa que carne.