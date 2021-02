“Es momento de pensar qué le puedo dar yo al club y no qué me puede dar el club a mí” Deportes 04 de febrero de 2021 Redacción Por Alberto Spota es el nuevo presidente de CRAR, hizo referencia al comienzo de año para el Verde. La situación económica, el 2020, la planificación para este 2021 y algunos de los proyectos que tienen en mente para desarrollar. Algunos de los temas hablados con el dirigente.

Alberto Spota asumió como presidente del Círculo Rafaelino de Rugby el 8 de enero de 2021, luego de desarrollarse la Asamblea General Ordinaria con renovación de autoridades. El proceso ‘cambio’ de dirigentes es apenas una rotación, se van incorporando las ‘nuevas generaciones’ y otros van tomando mayor protagonismo, ya con unos años de experiencia.

“Par mi significa un orgullo y una responsabilidad muy grandes ser presidente de CRAR”, indicó Alberto Spota, que luego agregó: “Por lo que representa la institución y el prestigio que se supo ganar en sus ya casi 40 años de historia, para los cuales hay que estar a la altura de las circunstancia”.

La pandemia de coronavirus causó estragos en todos los ámbitos. Los clubes no son ajenos y el 2020 fue muy complicado de ‘sobrellevar’. Pensando en lo que pasó, en lo que puede venir, Spota comentó la planificación desarrollada para este 2021.

“El año se trata de planificar como si fuese cualquier otro, sabiendo que mañana puede ser modificado. Tratamos que la planificación no se vea alterada sustancialmente por las circunstancias que estamos pasando, con esto quiero decir que la búsqueda de profesionales, el armado de los grupos de trabajo, el cronograma de entrenamientos y todo se abarca como si fuera un año normal, sabiendo todos, y siendo conscientes y teniendo muy en claro que dependemos de circunstancias que nos son ajenas y no podemos manejar. Dependeremos de las autoridades sanitarias en cuanto a la posibilidad de competir, entrenar y tener presencialidad en el club, más allá de eso nos organizamos como cualquier otro año”.

-¿Qué proyectos planificaron para este año?

-El principal proyecto del club tiene que ver con lo humano y con la reconstrucción de lo que son los planteles competitivos del club, tanto del Hockey como del Rugby. La circunstancias del año pasado hizo que muchas chicas y chicos se alejen de la actividad física, hay que recuperarlos, volver a traerlos al club y no es una tarea fácil. No es solo el abandono que hay a veces todos los años por las circunstancias de siempre sino que este año está cruzado por otras cuestiones, no menor la económica, muchos padres y muchos chicos están sin trabajo, o menos que antes, y son cuestiones a tener en cuenta.

-¿En infraestructura? Siempre están con varias ideas a las vueltas…

-Es verdad. En infraestructura el club tenía varios proyectos. Uno es los vestuarios generales del club que están en la zona Norte, cerca de la cancha de Hockey; obra que se había iniciado, se hicieron los cimientos y quedó frenado, es una obra tan grande y de tanta magnitud que nosotros con el esfuerzo único del club va a ser muy difícil poder llevarla a cabo por lo cual vamos a necesitar si o si de la ayuda estatal. Va a ser un emprendimiento público-privado, a eso aspiramos.

Otro de los proyectos es arreglar y refuncionalizar el salón del club, tiene algunos problemitas edilicios en el techo, el grupo de profesionales que nos acompañan de arquitectos e ingenieros tienen algunas ideas, eso también queremos llevarlo a cabo.

El otro proyecto es el arreglo del vestuario del Plantel Superior de Rugby. Es algo que seguramente lo lleve adelante el propio PS, con la cuestión económica.

-Son los tres grandes proyectos que tenemos y dependemos de cómo se desarrolle todo en el año. Algunos van a ser más difíciles de su total concreción pero si creemos que los vamos a tener encaminados y vamos a poder realizar un avance. También hay un recupero del padel, para que vuelva la actividad al club, algo que está encarado con el concesionario y hay un armado de sector de asadores y parquización en esa zona, para que la familia tenga un lugar donde poder pasar un día.

-¿Es muy difícil, después de esa necesidad de ‘recomponer’ los planteles, encarar objetivos deportivos superadores?

-En el Hockey es estar lo más arriba posible, competir en las mejores competencias que nos permita la calidad y cantidad de jugadoras de nuestro plantel y lo mismo para Rugby, poner en cancha lo mejor y presentar siempre el mejor equipo posible, atendiendo a las circunstancias del año pasado y de lo que va a ser este año, del cual todavía no hay una idea totalmente acabada y cerrada de cómo se va a competir.

En divisiones menores, lo que es Juveniles e Infantiles, de ambas disciplinas, la idea es recuperar gente sumar chicas y chicos, agrandar esa base de la pirámide para que después seamos muchos más en los planteles superiores.

-¿Cómo está CRAR hoy por hoy?

-Después del 2020 el club, si bien sufrió un cimbronazo económico como de la falta de actividad, la supo llevar bastante bien, más allá de las circunstancias y de los robos que se dieron que lamentablemente eso nos genera una pérdida importante y una preocupación aún mayor. Si la falta de competencia continúa, si la posibilidad de asistir al club continúa, se va a ser muy cuesta arriba. Lo económico va a tener una incidencia muy grande, con lo cual el club va a necesitar más que nunca del apoyo de los que están, de los que se fueron que necesitamos que vuelvan, y de los que queremos que se sumen. Es el momento de pensar qué le puedo dar yo al club y no que me pude dar el club a mí. A pesar de eso en el 2020 tratamos de mantener viva la dinámica del club, se colocaron las torres de iluminación en las canchas de hockey.

-Y empezó a funcionar la Subcomisión de Rugby…

-Se logró por fin la creación y que empiece a funcionar la subcomisión de rugby. Era un anhelo que tenía el club hacía mucho tiempo y que por diversos motivos nunca se podía lograr conformar, para este nuevo período ya la tenemos en funcionamiento. Hay un representante de cada una de las áreas, rugby Infantil, Juvenil, el PS está representado los jugadores y cuerpo técnico, cada uno con un representante, también el capitán general de Rugby, el representante del club ante la Unión, más Presidente y Vice cómo asistentes a las reuniones para estar al tanto.

Hockey ya la tenía en funcionamiento desde hace unos años, es un paso muy importante para el funcionamiento del club lo que se pudo hacer con el Rugby.

-Y ya estuvieron tomando decisiones.

Si. Lo primero que hizo esta subcomisión fue la elección del staff para el PS, que en un hecho inédito en el club se hizo un relevamiento de quienes podían estar al frente del PS y se les hizo la propuesta para que cada uno presente un plan de trabajo para las próximos dos años, varios de esos candidatos no tuvieron interés, otros sí, se presentaron los proyectos y nos terminamos inclinando por el de Enrique (López Durando) por muy escaso margen.