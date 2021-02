Ya se recuperaron

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El defensor Marcos Rojo y el arquero Esteban Andrada se entrenaron esta tarde con el plantel de Boca tras las molestias que sintieron en la práctica del martes, dado que el cuerpo médico del "Xeneize" decidió que ninguno de los futbolista se realice estudios por no tratarse de dolencias de gravedad.

El flamante refuerzo, de 30 años, sintió una contractura en el gemelo y cuando este miércoles retomó la actividad, trabajó junto a sus compañeros para evaluar su evolución, mientras que luego pasó por kinesiología para tratar la molestia muscular.

"Marcos Rojo, primer refuerzo de Boca para 2021, cumplió su segundo día de trabajo junto a sus nuevos compañeros en Casa Amarilla", publicó la institución en su cuenta oficial de la red social Twitter sobre la situación del ex marcador central de Estudiantes de La Plata.

Rojo se entrenó con normalidad junto con el grupo durante la primera hora del ensayo del martes, pero luego sufrió las consecuencias de la falta de ritmo competitivo con la que llegó el ex jugador de Manchester United de Inglaterra.

Más allá de la posible lesión, desestimada por el cuerpo médico, el futbolista se entrena con un plan especial de trabajo para ponerse lo antes posible en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

Por su parte, Andrada sintió una molestia similar a la que padeció Rojo y también fue evaluado en horas de la tarde, con suerte semejante a la del zurdo: kinesiología y trabajos con el plantel fueron las indicaciones que recibió el arquero por el momento.

Por otra parte, después de la práctica vespertina, los jugadores del elenco de La Ribera quedaron concentrados hasta el partido amistoso del próximo sábado frente a Talleres de Córdoba.