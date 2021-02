Se sortearon los grupos y el fixture de la Copa de Liga Profesional 2021

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Liga Profesional de Fútbol (LPF) sorteó ayer los grupos de la Copa 2021, que tendrá un formato con dos grupos de 13 equipos, que jugarán 13 partidos cada uno debido a que habrá un clásico interzonal.

La Zona A estará conformada por River, San Lorenzo, Argentinos, Platense, Rosario Central, Central Córdoba, Arsenal, Racing, Banfield, Estudiantes, Colón y Godoy Cruz. .

La B, en tanto, contará con Boca, Vélez, Sarmiento de Junín, Newell’s, Huracán, Atlético Tucumán, Lanús, Patronato, Independiente, Defensa y Justicia, Gimnasia, Unión y Talleres.

Su formato será con dos zonas de 13 equipos, que jugarán 13 partidos cada uno: doce ante los de su mismo grupo y un clásico interzonal.

Los emparejamientos de los clásicos, que tendrán el River- Boca en la fecha 5, además contarán con los cruces de Independiente-Racing, San Lorenzo-Huracán, Rosario Central- Newell's, Estudiantes-Gimnasia, Unión-Colón, Lanús-Banfield, Vélez-Argentinos, Defensa y Justicia-Arsenal, Atlético Tucumán- Talleres, Patronato-Central Córdoba (SdE), Godoy Cruz-Aldosivi y Sarmiento-Platense, que fue programado para la primera fecha pero ya se anunció su postergación por tratarse de los dos equipos recién ascendidos.

Finalizadas ambas zonas, se dará lugar a los partidos de eliminación directa, que empezarán en cuartos de final -a juego único en cancha neutral-, con los mejores cuatro equipos de cada grupo que se enfrentarán de manera cruzada: 1° de una vs 4° otra y 2° de una vs 3° de otra; y viceversa.

El evento, que se llevó a cabo en Puerto Madero, tuvo la presencia de los presidentes de AFA y la LPF, Claudio "Chiqui" Tapia y Marcelo Tinelli, respectivamente, y representantes de los clubes de Primera División.

Antes del sorteo, la Liga Profesional homenajeó a Platense por su ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que su presidente, Pablo Bianchini, junto a Fernando Wendt y Juan Abril (vices), recibieron una plaqueta conmemorativa.

Luego de este certamen, en proyección, se haría un campeonato "largo" de 25 fechas (una vez contra cada rival) en el segundo semestre, con vistas a la vuelta de los descensos en 2022, que serán por promedios.



Cronograma Fecha 1:



Zona A



Rosario Central vs Argentinos Jrs; Estudiantes LP vs River Plate; Aldosivi vs Godoy Cruz; Banfield vs Racing Club; San Lorenzo vs Arsenal; Central Córdoba (SDE) vs Colón SF



Zona B



Vélez Sarsfield vs Newell's Old Boys; Boca Juniors vs Gimnasia LP; Talleres vs Patronato; Independiente vs Lanús; Defensa y Justicia vs Huracán; Unión SF vs Atlético Tucumán.



Interzonal



Sarmiento vs Platense (Postergado).