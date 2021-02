Se posterga Ben Hur vs Carcarañá Deportes 04 de febrero de 2021 Redacción Por El partido que se iba a jugar el domingo pasó para el próximo miércoles a las 19.30 hs. por casos de covid-19 en el elenco de Cañada de Gómez.

FOTO ARCHIVO SE POSTERGA. La gran 'final' entre Ben Hur y Carcarañá se jugará el miércoles y no el domingo.

Los contagios por coronavirus se siguen produciendo y ahora le tocó a Atlético Carcarañá, rival de Ben Hur en la última fecha de la zona 1 de la Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur; por ende, el partido que estaba programado para el domingo próximo ya fue suspendido y reprogramado para el miércoles 10 de febrero a las 19.30hs en el estadio Néstor Zenklusen.



Dicho encuentro, decisivo para ambos elencos que buscan la clasificación a la próxima instancia del certamen tendrá que esperar unos días.



En la jornada de ayer también se confirmó la terna arbitral para dicho cotejo. El árbitro principal será Agustín López, de San Francisco; mientras que los asistentes serán Emilio Fernández y Kevin Gramaglia.



EL LEÓN VA EL SÁBADO



Ya sin posibilidades de clasificación, 9 de Julio cerrará su participación en el Regional Amateur visitando a ADIUR en Rosario. El partido irá el sábado 6 a las 18.30hs con el arbitraje de Diego Saracho, de Cañada de Gómez. Los asistentes serán Carlos Colazo y Alejandro Scionti.

Antes del entrenamiento de ayer en el estadio, Cristian Girard informó que por cuestiones laborales no podrá estar a disposición esta semana ni podrá viajar al encuentro del sábado.



LA ZONA 2



En la otra zona, la que definirá el rival en la final zonal entre el ganador de la zona 1 de la Región Litoral Sur (Atlético Carcarañá o 9 de Julio) se medirán Atlético Paraná vs Paraná Malvinas y Libertad (Con) vs Sp. Urquiza, ambos jugarán el domingo 7 a las 17.10hs.