Elecciones en Liga: Zbrun o Barolo, las opciones que tienen para votar los clubes Deportes 04 de febrero de 2021 Redacción Por Este jueves, 18hs, se realizará la Asamblea liguista en la cual habrá renovación de autoridades. Dos listas de candidatos para tomar las riendas del fútbol doméstico. Será en el Lucio Casarín y se emitirá vía streaming por Facebook oficial de la LRF.

Este jueves se “pone en marcha” el año de Liga Rafaelina de Fútbol con el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria, en la cual se realizará la elección por el término de dos años de los cargos de Mesa Directiva, Honorable Tribunal de Penas y Neutral de Árbitros.

Presentadas dos listas, el oficialismo que encabeza Fabián Zbrun, ante la oposición, la liderada por Flavio Barolo, los clubes deberán votar para definir quienes ocupan los cargos. La Asamblea se realizará en el Lucio Casarín de Atlético de Rafaela debido a los protocolos sanitarios por la pandemia.

En la edición de la víspera contamos las propuestas presentadas por Barolo, Cambio +, y en esta ocasión hablamos con Zbrun, quien comentó: “Recibimos respuestas muy favorables por parte de los clubes y un buen apoyo a la gestión realizada en estos dos años”. Y agregó: “Todos saben que el 2020 fue muy difícil pero pudimos afrontarlo. Los clubes tienen todo su derecho a elegir quien sigue por el bien de la Liga. Nosotros estamos muy conformes con las palabras que nos dieron los dirigentes en estos meses sobre la gestión. Sabemos que lo que hicimos fue muy positivo y trabajamos de acuerdo a lo planeado por los clubes. De continuar, vamos a seguir trabajando sobre las ideas de los clubes, siempre respetando estatuto y reglamento”.

En los últimos meses comenzó a circular la versión de una posible lista opositora y elecciones en este 4 de febrero, sobre ello, Zbrun indicó: “Me sorprendió porque en octubre consultamos al consejo si alguien tenía intenciones de sumarse o de armar algo nuevo. En eso fuimos abiertos desde el primer día que lo dijimos. Llegamos a la última reunión y nadie dijo nada. Armamos la lista y a los dos días aparece un nuevo candidato con intenciones de sumarse pero a la cabeza y después con intenciones de sumar gente que hasta el martes no conocíamos. No me pareció correcta la forma. Pero sí está en todo su derecho de presentarse”.

Por último, Fabián Zbrun contó: “Estuvimos armando la Asamblea, preparando todos los detalles y esperamos que salga todo de acuerdo a lo planeado. La vamos a transmitir por streaming desde la fan page de la liga ya que por cuestiones de capacidad tenemos todo colmado. Será una buena jornada. Nosotros tenemos mucha fe”.



LAS DOS LISTAS



Lista N° 1 Mesa

Directiva Presidente: Zbrun, Fabián Bernabé Vice-Presidente: Manfredi, Fernando José Secretario: Piovano, Daniel Ángel Pro-Secretario: Sereno, Gustavo Héctor Tesorero: Barberis, Pablo Hernán Pro-Tesorero: Sosa, Gabriel Adrián Síndico Titular: Valler, Hugo Román Síndico Suplente: Vanlangenhove, Clemar Honorable Tribunal de Penas: Gaido, Fernando Fercodini, Fernando Fontanini, Franco Lovaiza, Juan M. Biederbost, Andrés R Comisión Neutral de Árbitros: Galeano, Norberto Turco, Lucio Martínez, Raúl Alassia, Sergio Heit, Atilio



Lista N° 2 Mesa

Directiva Presidente: Barolo, Flavio Darío Vice-Presidente: Martino, Jorge Luis Secretario: Born, Daniel Pro-Secretario: Donna Rojas, David Enrique Tesorero: Marengo, Fabián Alejandro Pro-Tesorero: Fasano, Claudio Síndico Titular: Perassi, Mariano Síndico Suplente: Falco, Nicolás Enrique Honorable Tribunal de Penas: Chiavassa, Alejandro Raúl Pautasso, Esteban Arduino, Raúl Marcucci, Juan Boggero Giampieri, Santiago Pedro Comisión Neutral de Árbitros Fernández, Alfredo Rusch, Sergio Santagostino, Héctor Ercole, Néstor Bravo, Guillermo.