Cayeron fuerte las exportaciones de lácteos de acuerdo a un informe de orden provisorio

Las exportaciones de productos lácteos desde Argentina al mundo, se desplomaron en diciembre pasado.

EXPORTACIONES. Hubo una fuerte caída.

La caída interanual de diciembre 2020 versus igual mes del año anterior fue de 31,6% en volumen y de 31,7% en valor.

Y de acuerdo a un informe de TodoAgro, se señala que esta publicación es provisoria con datos de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM) hasta que “dispongamos de los datos definitivos de la Dirección nacional Láctea en función a la agrupación de los `productos confidenciales´ que no se pueden detallar por la Ley de Secreto Estadístico. Las variaciones pueden ser muy pequeñas ya que se trata del 8 o 9 por ciento de las exportaciones que se incluyen en el rubro confidenciales y que pueden ser levemente diferentes a nuestra estimación para ese rubro”, afirmaron desde el OCLA.



DISTRIBUCION DE

EXPORTACIONES

La distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para el año 2020 es la siguiente:

La variación intermensual de las exportaciones fue -39,1% en volumen y -37,7,% en valor (dic/20 vs. nov/20). La variación interanual de diciembre 2020 fue de -31,6% en volumen y -31,7% en valor (dic/20 vs. dic/19).

Las exportaciones de leche en polvo entera que venían a un ritmo de crecimiento interanual muy importante (+74% hasta el acumulado a noviembre), en diciembre se desplomaron cayendo un 56,4% respecto al mes anterior y un 51,0% respecto a diciembre del 2019. Como puede verse en el gráfico siguiente, fueron uno de los volúmenes más bajos registrados para diciembre de los últimos 11 años.

En litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron para este año, el 25,1% de la producción total (siendo el 20,6% el año pasado), absorbiendo las exportaciones unos 660 millones de litros de leche adicionales respecto al año 2019. Cabe acotar que en el 2020 hubo 770 millones más de producción y 103 millones de litros equivalentes de mayor stock inicial, con lo que las exportaciones absorbieron en su mayor proporción la oferta agregada (el 75%) ya que el consumo interno fue casi igual al año anterior, cubriendo la diferencia el cierre con menores stocks.



UN INCREMENTO

Los litros de leche exportados implicarán un incremento en la participación relativa de Argentina en el comercio mundial de lácteos, pasando del 2,6% en 2019 al 3,3% en el 2020 (sin considerar en estos números las transacciones comerciales intra Unión Europea).

Los precios de nuestro principal producto de exportación, las Leches en Polvo Enteras, tuvieron la evolución que se puede visualizar en el gráfico siguiente, donde se nota una importante caída en los precios (luego de la generalización de los efectos ocasionados por el Covid en el comercio mundial), que se fueron recuperando parcialmente en el segundo semestre.

El volumen exportado de LPE se incrementó por la necesidad de colocar la mayor producción (+7,4%), a pesar de precios internacionales no tan atractivos y con la vigencia de los derechos de exportación.

Para tratar de no sobre ofertar el mercado interno (que a su vez está afectado por la presencia de precios máximos y cuidados), la industria colocó volúmenes adicionales en las exportaciones y además porque resulta para muchas empresas, muy onerosa la constitución de stocks (costo financiero de la inmovilización y necesidad de caja para afrontar los pagos de materia prima leche, insumos y procesos).