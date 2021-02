Continúan las inscripciones al curso de ingreso en UCSE-DAR

El miércoles 17 de febrero comenzará la tercera y última edición del Programa de Iniciación a la Vida Universitaria 2021 organizado por la sede Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE DAR). Para referirse al mismo, se contactaron con LA OPINION la Psp, María Noelia Montagna y la Psp., María Alejandra Leonardi, dos de las principales responsables del Programa.“Tiene como principal objetivo brindar un primer acercamiento al mundo universitario, aportando un espacio de reflexión respecto de las propias inquietudes y decisiones en el proceso de elección vocacional, favoreciendo el proceso de integración a la vida y la cultura universitaria. Asimismo, brinda herramientas que propician el desarrollo del aprendizaje autónomo, hábitos de estudio y organización y una introducción en la reflexión sobre el objeto de estudio de la disciplina en la que se enmarca la carrera elegida”, señaló la Prof. Montagna.“El programa está conformado por tres módulos a desarrollarse durante 6 a 8 semanas según la carrera elegida, a razón de dos encuentros semanales online (en vivo). Cada uno de los aspirantes, podrá desarrollar la actividad desde su lugar de residencia y sin necesidad de trasladarse, compartiendo junto a otros jóvenes diferentes actividades y dinámicas a través de la plataforma propia de la institución y demás recursos tecnológicos”, manifestó la Psp. Ma. Alejandra Leonardi, responsable del Centro de Orientación Educativa y Directora de la Lic. en Psicopedagogía de la UCSE-DAR.El programa es de carácter obligatorio (salvo para egresados de la Escuela de la Plaza o para quienes hayan cursado estudios en otras instituciones de educación superior), propedéutico (brinda los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y básicos) y nivelatorio (no excluyente ni eliminatorio), siendo válido para todas las carreras que componen la propuesta educativa presencial de la UCSE en Rafaela para el presente año: Abogacía, Ingeniería en Informática -con sus títulos intermedios de Analista de Sistemas y Técnico en Informática-, Contador Público, las licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Comunicación Social -con sus títulos intermedios en Periodismo y Diseño Gráfico-, Administración, Turismo, Diseño de la Comunicación Visual y la nueva tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico.Según la Prof. Montagna, de los resultados correspondiente al relevamiento efectuado entre los 108 cursantes que ya cumplimentaron satisfactoriamente con el programa durante los últimos meses del 2020, “hemos observado una valoración muy positiva del mismo, con un alto grado de satisfacción en las expectativas que tenían los aspirantes al ingreso”.“Vemos que cada vez son más los alumnos de Rafaela y la región que optan por seguir sus estudios en Rafaela, circunstancia que se ha incrementado a partir de la pandemia. Respecto de las carreras elegidas, las cuatro que despiertan mayor interés son Abogacía, Ingeniería en Informática, Psicología y Contador Público. Ello no nos sorprende, por cuanto además de estar entre las más tradicionales, cuentan con una reconocida solvencia académica y buena salida laboral, y son precisamente las que han pasado o están transitando los procesos de acreditación de CONEAU, con todo lo positivo que ello conlleva en la consolidación de la calidad educativa. No obstante, en los últimos años también hemos observado un porcentaje importante de interesados en cursar carreras más nuevas o de menor duración y rápida salida laboral, como las que integran el resto de la oferta académica de la UCSE”.Las entrevistadas señalaron que, si bien las clases para los alumnos de 2do. año en adelante darán inicio el próximo 15 de marzo, las correspondientes a los ingresantes comenzarán un par de semanas después, a fin de facilitar la culminación de las actividades previstas en las escuelas secundarias. Ello nos permitirá no solo cumplir con las sugerencias efectuadas al respecto desde el Ministerio de Educación de la Nación, sino también aprovechar al máximo este tiempo que resta, para desarrollar el Programa de Iniciación a la Vida Universitaria.Los interesados en obtener mayor información o formalizar sus inscripciones online al referido programa, podrán contactarse al mail [email protected] , por redes sociales (@ucsedar) o a la línea de WhatsApp 3492-686796.