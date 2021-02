"200 golpes de jamón serrano" y "Sueño de una noche de verano" Información General 04 de febrero de 2021 Redacción Por PREMIOS ESTRELLA DE MAR

BUENOS AIRES, 4 (Télam). - Las obras “200 golpes de jamón serrano” y “Sueño de una noche de verano”, con cinco y cuatro nominaciones, respectivamente, encabezan las nominaciones a los premios Estrella de Mar 2021 que se entregarán el lunes próximo en los jardines del marplatense Centro Cultural Villa Victoria Ocampo.

El Ente Municipal de Turismo, dio a conocer los espectáculos y artistas nominados entre los más de 110 inscritos.

La nómina completa de rubros y personas que aspiran a los Estrella de Mar 2021 es la que sigue:

-Recital: Julia Zenko “Vuelvo a ser luz”; Los Pericos; Luis Salinas “En concierto”

-Música clásica: Camerata Mar del Plata presenta “Vivaldi, Bach y Piazzolla”;

Horacio Lavandera “Concierto en homenaje a Astor Piazzolla”; Joaquín Oliva Uberuaga “Recital de piano”

-Espectáculo de música marplatense: Carina Niglia; Del Hoyo trío; Eternamente Argentina.

-Tributo: “Dark side of the moon and more” Apeiron tributo a Pink Floyd; “Get Back” tributo a The Beatles; “RAM: From Liverpool to Mar del Plata” tributo a The Beatles.

-Música original: Juan Spano por “Inexorable”; Rodrigo Frugoni por “Secretos de sal”; Sebastián Del Hoyo por “Del Hoyo trío”

-Espectáculo de humor: “Nada es igual”, Sergio Gonal; “Nito Artaza es el barrilete cómico”; “Son formidables parte II”, Miguel Ángel Cherutti

-Comedia: “Devolveme mi cuerpo”; “Sueño de una noche de verano”; “Terapia para dos”.

-Drama y/o comedia dramática: “200 golpes de jamón serrano”; “Génesis”; “Tierra del Fuego”

-Dirección: Fernando Alegre por “Fuego de dos”, “Pimpollo y Fénix” y “Salomé”; Greta Risa por “Sueño de una noche de verano”; Marina Otero por “200 golpes de jamón serrano”.

-Variedades: “Circo Aqua”; “Mar del Plata la revista”; “Woody Allen Night”

-Espectáculo alternativo: Ana Fontán “Celebra 20 años de trayectoria artística profesional”; “Lengua romance”; “Una noche en el café concert”

-Stand up: Ezequiel Campa por “Cheto y choto”; Nicolás De Tracy por “Artesanal”; Pablo Vasco por “Comedia no esencial”

-Labor de comedia: Hernán Figueroa por “Terapia para dos”; Néstor González por “Sueño de una noche de verano”; Omar Capacci por “Devolveme mi cuerpo”

-Labor de drama y/o comedia dramática: Virginia Lago por “Gracias, María Elena”; Gustavo Garzón por “200 golpes de jamón serrano”; Marina Otero por “200 golpes de jamón serrano”

-Labor de reparto: Clarita Campos por “Sueño de una noche de verano”; Marcela Sáenz por “El enfermo imaginario”; Pablo Sorensen por “Mar del Plata la revista”

-Labor marplatense: Nando José por “Elipsis, fijate bien”; Morena Pereyra por “Aladdin y la genio maravillosa”; Victoria Gaertner por “Salomé”

-Espectáculo unipersonal: “Carta de amor a Salvador”; “Nina”; “Una rosa blanca”

-Espectáculo de teatro marplatense: “El enfermo imaginario”; “Elipsis, fijate bien”; “La casa de Bernarda Alba”

-Microteatro: “Cabaret criollo”; “El burgués gentilhombre”; “Salomé”

-Transformismo: “Escandalocas”; “Ladystar a mi manera”; “Mujeres en tiempos de risas”

-Espectáculo de danza: “El color del folclore”; “Sentimiento tanguero”; “Toma mi mano”

-Espectáculo infantil: “Aladdin y la genio maravillosa”; “Código pirata y el cofre de las princesas recargado”; “El mágico duende guardián recargado”

-Revelación: Joaquín Oliva Uberuaga por “Recital de piano”; Sebastián Fraternali por “Sueño de una noche de verano”; Vera Cipponeri por “Cabaret criollo”

-Producción artística: Alzúa Producciones en coproducción con Arteando Producciones por “Mar del Plata la revista”, “Mashup”, “Por culpa del 14G”, “Rejuntados” y “Tomalo con Soda”; Nito Artaza por “Barrilete cómico”, “Circo Aqua” y “Dos que dan risa”; Popart Music y Silos Arena por Los Pericos y Miranda!

-Producción integral marplatense: Carlos Petón Producciones por “El mágico duende guardián recargado”, “La vacuna del humor” y “Patria; “Soy folclore urbano” en coproducción con Diego García Moyano por “Mujeres en tiempos de risas”; y en coproducción con Kiene Soneto por “Devolveme mi cuerpo”; Claudia Ginocchio por “Tierra de héroes y princesas” y “Un mundo de dulzura”;Sergio Lanchas y Grupo Teatro Soliloquio por “El enfermo imaginario” y “La revuelta”

-Dirección marplatense: María Carreras por “Bajo terapia”; Mariano Moro por “Carta de amor a Salvador”; Sergio Lanchas por “El enfermo imaginario” y “La revuelta”

-Vestuario: Alejandro Gallego por “Mar del Plata la revista”; César Martín Barriga y Marcela Burboa por “Aladdin y la genio maravillosa”; Marcela Mouriño por “El color del folklore”

-Escenografía: Bramaicas Producciones por “Nada es igual”; Mirella Hoffman por “200 golpes de jamón serrano”; Sergio Lanchas y Grupo Teatral Soliloquio por “La revuelta”

-Iluminación: Anahí Ramos y Alan Antrilli por “Décadas show cómico musical”;Giuliano Bacchi por “Circo Aqua”; Yonatan González y Leandro Ángelo por “Mar del Plata la revista”

-Coreografía: Alan Antrilli por “Décadas show cómico musical”; Marcela Mouriño por “El color del folklore”; Maximiliano Ortuño y Leandro Ángelo por “Mar del Plata la revista”

-Autor Nacional: “Génesis” de Ezequiel Sagasti; “Moscú, microhistoria de una mujer soviética” de Sebastián Fraternali; “Una rosa blanca” de Cecilia D' Angelo.