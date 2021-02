Muriel aspira a renovar su banca en el Concejo Locales 04 de febrero de 2021 Redacción Por El PJ en las elecciones de medio término que se desarrollarán en este 2021 pondrá esta banca en juego e intentará quedarse con alguna que hoy está ocupada por Cambiemos. Muriel trabajará para mantener su lugar y cumplir el objetivo de su espacio político.

Por el momento no hay fechas definidas para las elecciones de medio término a nivel provincial y nacional, sin embargo y más allá de la pandemia, todos los espacios políticos están trabajando en este tema y buscan estrategias para conseguir sus objetivos. En tanto el gobierno habilitó al Congreso a debatir modificaciones en el Calendario Electoral.

A nivel local, el Concejo pondrá a consideración de la población a través del voto, seis bancas, entre ellas la del justicialista Jorge Muriel. El edil lleva casi siete años en el Concejo a partir de que en 2014 debiera ocupar como suplemente la banca de Chany Fontanetto, tras su fallecimiento; en 2017 encabezó la lista de concejales oficialistas y logró ocupar un lugar en el Cuerpo Legislativo. La aspiración de Muriel será la de retener su banca.

“Con respecto a mi futuro político y como parte de una decisión personal, la idea es renovar la banca pero eso va a estar supeditado también a lo que el proyecto indique, donde también hay discusión interna y seguramente en los próximos días o en el próximo mes estaremos dando esta discusión. No tenemos todavía definido cómo va a ser el tema de las elecciones, pero yo entiendo que sea cual sea el sistema voy a tratar de participar para renovar mi banca”, afirmó.

Muriel asimismo dijo, que “de no ir por esta renovación, seguiré en el lugar que pueda servir para seguir acompañando a este proyecto político que hace 30 años que gobierna la ciudad y que sin dudas tenemos que hacer un trabajo muy fuerte hacia dentro del proyecto y hacia adentro del partido, para justamente consolidar el proyecto y para que en el 2023 poder volver a mantener la intendencia. Eso como futuro político inmediato”.



INTENSA AGENDA

El concejal justicialista habló de los temas de agenda dentro del ámbito legislativo de la ciudad, señalando que “la dinámica del 2020 pese a la pandemia fue muy ágil, donde hemos tratado todos los temas y no hemos dejado al Ejecutivo sin las herramientas para poder resolver las problemáticas ante la pandemia, con la Ordenanza de emergencia que hicieron falta y con todo lo que se necesitó estuvimos trabajando. Sesionamos todas las semanas, algunas veces de manera virtual y las que pudimos lo hicimos presencial, pero nunca paramos”.

Muriel también hizo referencia a la agenda para este 2021 y manifestó que “en este año hay temas que son fundamentales, como por ejemplo el de agroquímicos que venimos trabajando, donde hay una fuerte discusión mediática, y nosotros entendemos que esa discusión debe darse en el Concejo. La oposición no se expresa y nosotros sí nos expresamos, con un proyecto que es para trabajarlo. La cantidad de metros también es un tema que no está cerrado y nosotros planteamos los 1.000 metros en función de una innumerable cantidad de fallos de la justicia que marcan esa distancia”.

“Estamos abiertos al diálogo en el Concejo y fuera de él, si bien nuestra idea era poder darle despacho en marzo, me parece que eso va a ser un poco difícil, porque es una discusión muy larga y no sé si vamos a llegar para esa fecha; de todos modos es un tema importante y que vamos a tener que trabajar muy fuerte, para que como mínimo, durante el año logremos sancionar esta norma”, concluyó.