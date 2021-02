Apenas quedan en pie cuatro salones de juego infantiles Locales 04 de febrero de 2021 Redacción Por Antes de la pandemia había 12 salones pero ahora solo quedan cuatro aunque siguen sin poder trabajar. El Concejo se reunió con los propietarios con el objetivo de avanzar con las gestiones para que esta actividad, que hace desde marzo está paralizada, pueda ser habilitada a funcionar en los próximos días.

FOTO PRENSA CONCEJO REUNION Y PEDIDO. Propietarios de salones de juego de la ciudad en el Concejo.

Los concejales recibieron ayer por la mañana, en la sala de comisiones del sexto piso del edificio municipal, a los propietarios de los salones de fiestas infantiles, Piedra Papel y Tijera, Viva la Pepa, Hakuna Matata y Neverland que funciona en la Nueva terminal de Ómnibus. Esta actividad está paralizada desde el 16 de marzo del año pasado y hasta el momento no fue habilitada para funcionar, con lo cual con el paso de los meses se agravó la situación y de los 12 salones solo quedaron 4 abiertos, aunque claro está sin poder trabajar ni facturar.

En la reunión fueron presentados los protocolos y se planteó la necesidad de poder volver a trabajar. Los propietarios manifestaron al finalizar el encuentro, que percibieron en apoyo de los ediles y funcionarios y que esperan una rápida respuesta.

En tanto, el concejal Jorge Muriel, señaló que “recibimos a los propietarios de salones de eventos infantiles, un sector con el que venimos charlando desde mediados del año pasado, un sector que no ha podido reactivar sus actividades todavía. Siempre el condicionante era la cuestión sanitaria, pero hoy vemos que hay una situación que está un poco más propicia, con los casos a la baja, con un montón de actividades y con el inminente comienzo del inicio de clase presencial el 17 de febrero y ya en marzo con todos los cursos en forma presencial. La idea es generar una herramienta o instrumento que le dé la posibilidad al intendente para habilitarlos, con el apoyo de todo el arco político desde el Concejo”.

“Seguramente con los protocolos a consideración del Concejo, estimo que podría ser de esa manera-si bien todavía no está cerrado-, para darle el apoyo político y estar controlando este tema, Por supuesto que si hay algún aumento de los casos de coronavirus, evidentemente vamos a tener que ir suspendiendo actividades, obviamente que fueron conscientes los propietarios de que esto es así. Hoy, de una actividad que eran 12 en su momento, hay 4 y la intención es de que a lo mejor si alguno de los que habían cerrado consigue local, puedan volver a arrancar. La idea es darle la herramienta a esta gente para que pueda ponerse en marcha después de casi un año de no poder trabajar”, indicó Muriel.