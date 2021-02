Destacan el movimiento económico del turismo Locales 04 de febrero de 2021 Redacción Por La Provincia informó que el movimiento económico que registró el complejo turístico de Santa Fe fue de $2.600 millones en lo que va de la temporada de verano.

Luego de conocerse esta semana los datos obtenidos a través de la tramitación del certificado Cuidar Verano, que posiciona a Santa Fe entre las diez provincias más elegidas por los turistas esta temporada, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, destacó “el trabajo llevado adelante desde el gobierno provincial que lleva a nuestro territorio, por primera vez, a superar en visitas a destinos muy consolidados, como Misiones, Tierra del Fuego, Jujuy, Tucumán o Chubut”.

“Aparecer entre los diez destinos más elegidos, según los datos aportados por el Ministerio de Turismo de la Nación, nos permite ratificar una tendencia que se fue dando durante la pandemia y es la del turismo de cercanía. En ese marco, Santa Fe tiene una ubicación estratégica que no estaba siendo aprovechada, ya que colindamos con las provincias más pobladas de Argentina, y ofrece algo que no tiene el resto: una extensa costa sobre el Paraná”, resaltó el funcionario.

Asimismo, el secretario de Turismo informó que se registraron $2.600 millones de ingresos a la cadena de valor turística en la provincia, lo que demuestra el movimiento económico que se ha desarrollado desde los últimos días de diciembre de 2020 y durante el mes de enero de 2021.

Grandinetti indicó que “esto da cuenta que estamos en el camino indicado, que sirvió lo de la promoción Nacional, ámbito en el que este año, por primera vez, desde octubre iniciamos una fuerte campaña para dar a conocer la provincia; que también dieron resultados las promociones con descuentos en alojamiento a través de Santa Fe Plus y Descubrí Santa Fe, y la puesta en marcha de Billetera Santa Fe, herramienta que brinda beneficios a los santafesinos que consuman en nuestro territorio”.

Entre los destinos más elegidos, se encuentran la ciudad de Rosario con el 37% del total de visitantes nacionales y la ciudad de Santa Fe, con el 10%. “En el ranking le siguen Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Santo Tomé, Villa Ocampo, Esperanza, Santa Rosa de Calchines, Cañada de Gómez, San Lorenzo, San Justo, Villa Constitución, Funes, Sauce Viejo, San Javier, Arroyo Leyes, Coronda, Cayastá, Aarón Castellanos y Rufino”, detalló el secretario de Turismo.

Según la información brindada por la aplicación en el periodo diciembre-enero, el total de arribos a la provincia fue de 145 mil visitantes. “Dato que se realza si tenemos en cuenta que la apertura turística de esta temporada fue desde el pasado 21 de diciembre, estamos hablando de sólo 40 días, hecho que nos da una muy buena expectativa a futuro”, subrayó el secretario de Turismo.

La información brindada por la aplicación también permite conocer la procedencia de los visitantes. “En ese sentido, las provincias que más turistas aportaron a nuestro territorio son Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco y Tucumán”.