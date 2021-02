Otro paso para pavimentar los Caminos Públicos Nº 5 y 6 Locales 04 de febrero de 2021 Redacción Por El intendente Luis Castellano y el jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, formalizaron el convenio que permitirá mejorar la transitabilidad de dos arterias fundamentales para el sector productivo de Rafaela.

FOTO PRENSA MUNICIPAL TODO LISTO. Chivallero, Castellano y Sánchez en el despacho de Intendencia.

El intendente Luis Castellano y el jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, firmaron el convenio para la pavimentación de los Caminos Públicos Nº 5 y 6, entre la variante Rafaela y la actual traza de la Ruta Nacional N° 34, obras financiadas con fondos de Vialidad Nacional y gestionadas con el acompañamiento del gobernador Omar Perotti.

Sobre la concreción de este nuevo paso que posibilitará contar con mejores vías de transitabilidad para el transporte de la producción de Rafaela, la secretaria de Obras y Servicios Públicos del municipio, Bárbara Chivallero, expresó: “En esta primera etapa vamos a avanzar con el Camino Publico N° 6, un camino que representa una inversión de 124 millones de pesos y que será muy importante para el desarrollo de la ciudad, sobre todo porque va a permitir vincular todo el sector productivo e industrial con la obra que está actualmente en marcha, como es la autopista de la Ruta Nacional N° 34”.

También dijo que “resta para una segunda etapa avanzar con el Camino N° 5 que es el que vincula el tránsito pesado de la ciudad con la Ruta Provincial N° 70. Venimos trabajando de forma coordinada con Vialidad Provincial; también con el Centro Comercial en las gestiones de esta obra importante”.

Por otro lado, aclaró que “resta mucho trabajo por delante. Se está realizando todo lo vinculado al desarrollo de proyectos y presupuestos para poder avanzar con este proceso licitatorio y luego sí, dar inicio a esta obra”.

A su turno, Fabio Sánchez afirmó: “Vinimos a hacer efectiva la entrega del convenio. En su momento se había hecho la firma virtual con el gobernador Omar Perotti y Vialidad Nacional. Hoy lo pudimos materializar”.

“El proyecto está avanzando a pasos agigantados. El gobernador y el Gobierno Nacional están muy comprometidos en esta obra. Luis Castellano nos comentaba la importancia que tiene, no solo para la ciudad sino también para la región”; agregó el funcionario provincial.

Finalmente, sobre los pasos a seguir, comentó que “ahora se va a terminar de armar todo lo que es la parte específica de la elaboración de esos dos caminos y después se hará el proceso licitatorio”.



"HAY QUE SEGUIR

TRABAJANDO"

Como representante de la Comisión de Infraestructura del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, el Ing. Gabriel Gentinetta, ponderó la noticia de las últimas horas, respecto a la firma del convenio para la pavimentación de los Caminos Públicos Nº 5 y 6, entre la variante Rafaela y la actual traza de la Ruta Nacional N° 34

“Es un paso muy grande entendemos que al haber armado la licitación desde Rafaela, ya los tiempos dependen más de nosotros, por eso era más prioritario que venga el dinero y podamos licitar desde acá y no que licite la Nación desde Buenos Aires. Igualmente hay que seguir trabajando muy duramente para concretar el camino 5, qué es tan importante como el 6 y todo lo que resta en la Municipalidad, que es el traslado de líneas de electrificación, desagües y además hay que hablar con todos los vecinos por las sesiones de los terrenos, donaciones o expropiaciones”, explicó.

Además Gentinetta dijo que “queda mucho trabajo, pero de no tener hace dos meses la certeza si se iban a hacer o no, a lograr que se comprometan públicamente en hacerlo y en poco tiempo se firman el convenio para enviar los fondos para uno de los caminos, la verdad que es muy importante, y más aún, que de los dos caminos se empiece con el 6 que es el que va a lograr todo el desarrollo del área industrial. Se priorizó el desarrollo industrial que se viene pidiendo desde hace años, con lo cual estamos más contentos aún", precisó el dirigente.