Afirmó que van a llegar 62 millones de vacunas Nacionales 04 de febrero de 2021 Redacción Por GINES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

FOTO NA GONZALEZ GARCIA. No pudo precisar las fechas.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que el Gobierno "casi tiene cubierta a la población argentina" mayor de 18 años con los 62.000.000 de vacunas contra el COVID-19 que llegarán al país en los próximos meses, aunque no hay certezas sobre las fechas.

"El número que tenemos hoy y que va a ampliarse es bastante claro: son 30.000.000, con los 20.000.000 que ya están, más los 5.000.000 del contrato (que serían 10.000.000); los 22.400.000 de AstraZeneca, más una negociación que estamos haciendo por 1.200.000 de esa vacuna, y los 9.000.000 del COVAX, con lo cual la suma total son 62.000.000", resaltó González García.

Al exponer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, expresó: "Si sacamos los 15.000.000 de argentinos que tienen menos de 18 años, casi tenemos cubierta a la población".

"Vamos a tener a todos los argentinos vacunados, menos a los menores de 18", destacó el ministro, que respondió preguntas de legisladores del oficialismo y la oposición.

El funcionario nacional aclaró, además, que las provincias no están impedidas de adquirir vacunas por su cuenta, aunque consideró que si en algunos casos "no lo logra el Estado nacional con todo su poder", menos lo hará un distrito.

"Cualquiera puede comprar, pero me parece que con las exigencias (que existen), sería más una intención, pero muy poco probable", subrayó.

"La cantidad de intermediarios que nos llegan que dicen que tienen vacunas es increíble, pero decidimos negociar directamente con los países o las firmas", indicó González García, que participó del encuentro vía virtual.

A la vez, en medio de la falta de seguridad sobre las fechas de entrega, el ministro aseguró que existe "una guerra casi fría" entre los países que producen la vacuna contra el COVID- 19, a lo que -según dijo- se suma la promesa que no pudieron cumplir los proveedores sobre la cantidad de fabricación.

En otro orden, González García cuestionó al laboratorio Pzifer y aseguró que durante la fallida negociación por las vacunas contra el COVID-19 se "comportó muy mal" con el Gobierno argentino.