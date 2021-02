El inicio será en La Plata Deportes 03 de febrero de 2021 Redacción Por TURISMO CARRETERA

El Turismo Carretera, la máxima categoría del automovilismo argentino, comenzará su temporada 2021 en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata el fin de semana del 20 y 21 de febrero, según confirmó ayer la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). A través de un comunicado de prensa, remarcó que "se continuará con el control del estricto protocolo sanitario preventivo ante el COVID-19", que se puso en práctica en septiembre pasado, cuando se reinició la competencia.

"Contempla el control de la temperatura corporal; el testeo vía hisopado; las restricciones de cantidad de personal por equipo y el uso obligatorio de tapabocas, entre otros. El cumplimiento del mismo será condición sine qua non para poder ingresar a cada uno de los eventos de las categorías de la ACTC en 2021", destacó.

De esta manera, el Mouras, circuito que albergó al Turismo Carretera en la séptima y octava fecha del año pasado, será la plaza del primer capítulo del 80° campeonato de la categoría más antigua del mundo, que tiene como vigente campeón al entrerriano Mariano Werner.

Por otro lado, el Turismo Carretera anunció que los pilotos y equipos solo podrán tener dos pruebas libres desde el 1 de febrero y hasta el arranque de la Copa de Oro, y que solo podrán llevarse a cabo en el mismo autódromo "Roberto Mouras".



SOBRE EL CALENDARIO

Para 2021 la ACTC volvió a pautar un torneo de 15 fechas como en 2017, 2018, 2019 y originalmente en 2020, pero que tuvo que compactarse la temporada pasada por el extenso parate de 6 meses que hubo por la pandemia (se terminaron corriendo 11 carreras).

Y, en el actual contexto, comenzó a contactar a las provincias y a los clubes organizadores para saber quiénes tienen intención de ser sedes de algunas de esas 15 citas. Situación que en muchos casos estará supeditada a la situación epidemiológica de la región y por eso conllevará seguramente a ir confirmando sobre la marcha.

Por lo pronto, el Automóvil Club Misiones hizo pública la invitación que recibió de la ACTC para que Posadas sea el escenario de la 7ª fecha programada para el 20 de junio. “La decisión de que venga el TC no es del club sino del gobierno provincial. Pedí una reunión con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y una vez que él me reciba veremos lo que pasa”, le dijo Carlos Malarczuk, responsable del ACM, al sitio SoloTC.

La Copa de Oro volverá a tener 5 fechas en lugar de las 3 que se terminaron disputando en 2020. A su vez, extraoficialmente la ACTC sostuvo que se mantendrá el cronograma usado en tiempos de pandemia. Es decir, con 1 sola clasificación los sábados, con series de 4 vueltas los domingos y las Finales a 20 giros, medidas aplicadas para reducir costos.