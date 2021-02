Argentina cayó ante Rusia Deportes 03 de febrero de 2021 Redacción Por TENIS, COPA ATP

Argentina tuvo un complicado estreno en la Copa ATP en Australia, al perder frente a Rusia por 2 a 1, luego que Guido Pella y Diego Schwartzman cayeron en los singles, y la pareja de Horacio Zeballos y Máximo González se impusieron en el dobles, de la partida por la primera fecha del grupo D. A primer turno en la madrugada del martes, el bahiense Pella -44 del ránking mundial- no pudo con Andrey Rublev (8) cayó sin atenuantes con parciales de 6-1 y 6-2 en una hora de juego, mientras que después el porteño "Peque" Schwartzman (9) batalló hasta donde pudo con Daniil Medvedev (4), que lo superó por 7-5 y 6-3, en 100 minutos. Con el triunfo definido para los rusos, el marplatense Zeballos, tercero en el ranking mundial de dobles, y el tandilense "Machi" González (43) vencieron a Aslan Karatsev y Rublev por 6-4 y 7-6 (4), en un punto que podría servir en un hipotético desempate en la zona que completa Japón, rival del jueves.

El equipo argentino tiene como capitán al ex tenista misionero José Acasuso, que es coach de Pella, pero que poco pudo hacer en el primer punto. Ni siquiera Schwartzman, el mejor tenista albiceleste de la actualidad, logró sacarse el "karma" que representa Medvedev, que lo venció las seis veces que se enfrentaron.

Argentina, ahora, quedará libre en la segunda jornada, donde deberá esperar un triunfo de Japón (liderado por Kei Nishikori -41- y con Yoshihito Nishioka -57-) sobre Rusia. Si se da ese resultado, el jueves a partir de las 3:30 (hora argentina), el conjunto albiceleste jugará mano a mano ante Japón por la clasificación a semifinales, donde contarán los partidos y los sets ganados por cada equipo.

En el resto de los resultados de la jornada inicial, el campeón Serbia superó a Canadá 2-1 por el grupo A que completa Alemania, mientras que España debutó con victoria sobre el anfitrión Australia por 3-0 y espera por Grecia. El Grupo C, en tanto, tuvo el triunfo sorpresivo de Italia sobre Austria, liderada por Dominic Thiem (3), por 2-1, a la espera del debut de Francia.



DERROTAS EN MELBOURNE

El cordobés Juan Ignacio Londero y el azuleño Federico Delbonis quedaron eliminados ayer en sendos torneos de preparación en Melbourne, previo al inicio del Abierto de Australia, el próximo lunes. El "Topito", 81 del ránking mundial, tropezó ante el experimentado kazajo Mikhail Kukushkin (90) con parciales de 4- 6, 7-5, y 6-2, en su debut en el ATP 250 "Murray River Open". En ese mismo certamen, en tanto, permanece en competencia el rosarino Federico Coria (91 del ránking mundial), que este miércoles jugará la segunda ronda ante el estadounidense Taylor Fritz (30), tercer favorito al título.

Por su parte, el bonaerense de Azul y 77 del escalafón mundial perdió en su debut en el ATP 250 Great Ocean Road Open frente al australiano Matthew Ebden (320 y que ingresó desde la clasificación como lucky loser), por 6-3 y 7-6 (6). Ambos certámenes se juegan sobre superficie rápida y forman parte de la gira previa al Abierto de Australia, donde estará gran parte de la Legión Argentina de tenistas.