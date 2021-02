"Tenemos la ilusión y fe de conseguir la victoria" Deportes 03 de febrero de 2021 Redacción Por "Cascote" Astrada se refirió al duelo definitorio del domingo ante Carcarañá

FOTO PRENSA BEN HUR DETERMINANTE. Las buenas intervenciones de Astrada ante ADIUR aseguraron el triunfo.

Se viene el partido definitorio para decidir qué equipo se quedará con el primer puesto de la Zona 1 Litoral Sur y a la vez con el pasaporte para avanzar a la segunda etapa, equivalente a una semifinal por el ascenso al Federal A. Ben Hur tratará de quedarse con esa plaza, pero para ello deberá ganarle el domingo a las 19.30, en el estadio "Néstor Zenklusen", al actual puntero Atlético Carcarañá.

Con el aliciente del trabajoso empate que logró en la primera rueda como visitante, 3 a 3, pero a la vez consciente que estará ante un rival con muchas opciones ofensivas y que lo demuestra con el promedio de 3 goles por partido que lleva en el torneo, Ben Hur empezó ayer su preparación para tan decisivo encuentro, en la vuelta a los entrenamientos.

Consultamos a un jugador que se va convirtiendo en uno de los referentes del equipo y que sabe que, como sus compañeros, deberá hacer todo lo posible para tener la mejor noche, teniendo en cuenta el momento de Cremería de tres cuartos de cancha hacia adelante. Nos referimos a Matías Astrada, que en casi todos los partidos tiene intervenciones importantes, lo cual es siempre motivo de tranquilidad para garantizar la mayor solidez posible y, en particular, cuando éste Ben Hur no está del todo fino en la definición.

"La verdad que tenemos la ilusión y la fe de que el domingo vamos a conseguir la victoria, es nuestro objetivo y no vamos a bajar los brazos. Respetamos al rival, que por algo está en la punta, pero confiamos en nuestras posibilidades", expresó Cascote, que disputa su tercer Regional con el Lobo.

En el análisis de lo que dejaron los 90 minutos jugados en Rosario con ADIUR, mencionó que "si, se nos complicó bastante el trámite, ellos manejaron la pelota durante buena parte del partido y tenían una idea de juego muy interesante para desarrollar en una cancha a la que nosotros no estamos acostumbrados (recordemos que es sintética). Y en el segundo tiempo no tuvimos la suerte de poder liquidarlo en las contras que tuvimos".

Sobre sus intervenciones oportunas, tanto cuando el encuentro estaba igualado como 1 a 0, expresó que "contento por lo personal, tuve poco trabajo sino recuerdo fueron 3 o 4 intervenciones en el partido y por suerte pude resolver para mantener el arco en cero y traernos el triunfo".

En este aspecto, y tomando en cuenta lo que fue un año casi entero sin la posibilidad de jugar debido a la pandemia, Astrada agregó que "la verdad que en lo personal me siento bien, no tengo nada que reprochar y si mucho que mejorar, pero de a poco lo vamos consiguiendo. La pandemia trajo bastantes problemas a mas de uno, pero bueno, lo importante que se pudo arrancar y ya estamos en competencia".