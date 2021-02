Barolo presentó sus propuestas Deportes 03 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Una vez conocida la presentación oficial de la lista de candidatos para los cargos que se renovarán este jueves 4 de febrero en la Mesa Directiva de Liga Rafaelina de Fútbol, como así también en la Neutral de Árbitros y en el Tribunal de Penas, Flavio Barolo, quien va a competir con Fabián Zbrun, presentó sus propuestas.

Cambio +, una liga distinta indica el eslogan que acompaña el extenso mensaje y el detalle de las iniciativas que tienen pensado llevar a delante si los 38 clubes, o por lo menos su mayoría, así lo quisieran.

En lo deportivo, proponen comenzar el torneo del Grupo A el próximo 14 de marzo con la asistencia de público, haciendo todas las gestiones necesarias en la Federación y el Consejo Federal.

Como eje, trabajar en una ‘gestión proactiva más cercana a los clubes’, proponiendo la modernización de la comunicación y gestión administrativa, volviendo a sponsorizar los torneos.



Algunas de las iniciativas presentadas:

* Trabajaremos en una gestión proactiva más cercana a los 38 Clubes, estableciendo canales de comunicación complementarios a las reuniones del Consejo Directivo, es por esto que se implementará un esquema de contactos ya sean presenciales o por diferentes medios a los fines de generar empatía ( ponerse en el lugar del otro ) y fortalecer la relación LIGA – CLUBES.

* Implementaremos una política basada en la generación de recursos, que no sea solamente a través de los aportes de los clubes. En este sentido trabajaremos en la:

- Sponsorización de los Torneos ( tanto del Grupo A cómo del B ) esto es fundamental.

- Apertura publicitaria a través de una definición de marketing del producto “Liga”, utilizando medios tradicionales y digitales.

- Realización de Eventos.

-Implementación de herramientas creativas e innovadoras que posibiliten la concreción de nuevos ingresos, etc.

* Incorporar recursos tecnológicos a los procesos administrativos. Avanzaremos en la implementación de acciones en materia de Relaciones Públicas e institucionales.

* En el marco de contribuir al aprendizaje y al desarrollo de conocimientos técnicos y actitudinales para dirigentes, formadores, jugadores, árbitros y diferentes actores del fútbol, proponemos capacitaciones y cursos de formación. Para citar un ejemplo se ha realizado un contacto con la Universidad Nacional de Rafaela ( UnRaf ) mediante un modelo de Convenio Marco de Cooperación para el dictado de una “ Diplomatura en Promoción Deportiva “ ( a distancia) es decir que todos pueden acceder a conocimientos desde su localidad. En este aspecto hay muchas ofertas académicas más que se pueden gestionar.

* En materia de difusión, creemos que los medios de comunicación cumplen un rol esencial en la promoción del deporte, por ende trabajaremos en potenciar la disciplina en todos sus niveles ( infantiles, inferiores y mayores ) de todos los grupos a través de radio, televisión, medios escritos, redes sociales, etc.

* Fútbol Femenino. Acompañaremos el incipiente crecimiento de esta actividad. Debemos proyectar la inserción programada y planificada de divisiones formativas.

* Fútbol de Infantiles e Inferiores. Entendemos que acá esta la base de todo, por ende trabajaremos conjuntamente con los Consejos Asesores para potenciar los diferentes torneos y contribuir a la formación de los niños y jóvenes. Es muy importante el rol social que cumplen cada uno de sus clubes en sus localidades o ciudades por ende la Liga está obligada a acompañarlos en esa difícil pero reconfortante tarea. Se llevará adelante una planificación anual en materia de reclutamiento y de formación a nivel de Selecciones.

* Solicitaremos a través de la Federación Santafesina que nuestra Liga tenga representación en el Consejo Federal, hoy el representante de nuestra región pertenece a otra Liga. Creemos que por los Clubes que participan y sus trayectorias en los torneos federales es sumamente necesario que se concrete.

* Proponemos que el Torneo del Grupo A comience el próximo 14/03 con la asistencia de público, por ende haremos las gestiones necesarias en la Federación y en el Consejo Federal (nuestro ente rector).