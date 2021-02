Angel Carabajal se llevó el Carlos de Oro

Los Premios Carlos 2021, que destacan a lo mejor de cada temporada en Villa Carlos Paz, se llevaron a cabo el pasado lunes desde las 19 hs. en el nuevo Estadio Arena, con la conducción de Agustina Vivanco y Marcelo Arias. Debido a los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus, asistieron exclusivamente los artistas nominados, todos con barbijo, y los ganadores no contaron con un micrófono para los agradecimientos, salvo contadas excepciones. La ceremonia se pudo ver en vivo y en directo a través de las redes de la Municipalidad de Carlos Paz.

Cabe destacar que en esta oportunidad, América Show, del productor Ángel Carabajal, fue el espectáculo más premiado, ya que se alzó con 9 galardones, además del Carlos de Oro que quedó en manos de su creador. “Esto es para todos los artista que se animaron a venir. El arte también cura”, señaló el bailarín y coreógrafo.



Los ganadores





Mejor sonido



- América Show - GANADOR







Mejor libro



- Jordi Vallejo - El Test - GANADOR





Mejor espectáculo infantil



- El show de la payasa Alhelí - GANADOR



Mejor humorista





- Fernando “Flaco” Pailos – El Show del Pailos Bar - GANADOR







Mejor show musical



- Soledad, Parte de mí - GANADORA







Mejor cantante femenina en espectáculo

- Marina González – América Show - GANADORA







Mejor cantante masculino en espectáculo



- Julián Burgos - Haydée, Voces de la tierra - GANADOR



Mejor labor humorística en espectáculo



- Agustín Souza –Cocodrilo, La Revista de Carlos Paz - GANADOR





Mejor escenografía



- La Mentirita - GANADORA







Mejor escenografía virtual



- América Show - GANADORA





Mejor conjunto vocal





- Ceibo. Folkómica - GANADOR





Mejor unipersonal







- Serendipia - GANADOR







Mejor actuación en reparto



- Rodrigo Noya – La Mentirita - GANADOR







Mejor humorístico musical



- Fátima, es Camaleónica - GANADOR





Mejor show humorístico



- El Show del Pailos Bar - GANADOR





Mejor iluminación





- América Show - GANADOR





Mejor vestuario



- Cocodrilo, La Revista de Carlos Paz - GANADOR







Mejor espectáculo de concert



QV4 Íntimo - GANADOR





Mejor dirección de espectáculo





- Ángel Carabajal – América Show - GANADOR







Mejor dirección teatral



- Fabián Vena – El Test - GANADOR





Mejor atracción en espectáculo





- Mago Matus - América Show - GANADOR





Figura destacada en variedades



- Silvia Álvarez – Los Can Can Dos Historias de Humor - GANADORA





Mejor cuerpo de baile



- Madame - GANADOR







Mejor ejecución musical en vivo



- Argo Sinfónico - GANADOR







Revelación de la temporada



- Mauro Villaverde – Las Aventuras de Pirulo - GANADOR



Mejor espectáculo de variedades



- Los Can Can, Dos Historias de Humor - GANADOR







Mejor bailarín



- Federico Blanzari - Madame - GANADOR







Mejor bailarina



- Rosalía Álvarez – América Show - GANADORA







Mejor comedia





- El Test - GANADORA









Mejor coreografía



- Valentina Apfelbaum - Madame - GANADORA





Mejor actor



- Rodolfo Ranni – Divino Divorcio - GANADOR







Mejor actriz





- Emilia Mazer – El Test - GANADORA







Mejor producción





- Ángel Carabajal - América Show - GANADOR



CARLOS 2021 “Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés





- Las Aventuras de Pirulo - GANADOR









CARLOS 2021 Especial del Jurado



- El Negro Videla - GANADOR



- Roberto Carabajal - GANADOR







CARLOS 2021 “Ramón Yardá”



- Juan Pablo Geretto - Tres Empanadas - GANADOR







CARLOS 2021 “Ana María Alfaro”



- Pablo Rey -GANADOR







CARLOS 2021 a la Trayectoria



- Rodolfo Ranni - GANADOR



CARLOS 2021 a la Consagración



- Fátima Flórez - GANADORA







CARLOS 2021 de Plata



- El test - GANADOR







CARLOS 2021 de La Gente



- Las aventuras de Pirulo - GANADOR







CARLOS 2021 de Oro



- Ángel Carabajal - GANADOR