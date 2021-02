La nueva programación de Rivadavia en la radio de Lolo Información General 03 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO R.RIVADAVIA FIGURAS. Destacados periodistas y conductores comparten el aire de Rivadavia en la radio de Lolo Bauducco.

Radio Rivadavia, que en Rafaela se puede sintonizar en la frecuencia FM 106.7 de Lolo Bauducco, estrenó el pasado lunes la programación para 2021, que tiene como puntos destacados la incorporación de los periodistas Luis Majul y Jonatan Viale, que se sumaron al equipo de la radio ya conformado por Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar, Nelson Castro, Oscar "El Negro" González Oro, Fernando Carnota, Mauro Viale, Jorge Pizarro y Rolando Hanglin, entre otros. En medio de esa propuesta se inserta el ciclo histórico "¿Qué me cuenta?" que conduce Lolo Bauducco, el reconocido locutor rafaelino.

La programación de 2021 que se puede escuchar en el 106.7 del dial de frecuencia modulada está integrada por:

* Las Súper Mañanas de Rivadavia: Desde las 6:00 y hasta las 9:00 llega "Esta Mañana" con Luis Majul y su equipo periodístico (Gabriel Levinas, Roman Iutch, Mariana Clark, Contado Estol, Luis Gasulla y Sergio Berensztein entre otros) para despertarse con las noticias e investigaciones que dominarán el día. Más tarde, de 9:00 a 11:00 será el turno de Eduardo Feinmann, con el programa que se convirtió ya en un clásico, "Alguien Tiene que Decirlo".

* ¿Qué me cuenta? de 11:00 a 13:00 Lolo Bauducco llega con Fernanda y Andrea con un clásico rafaelino que aborda la actualidad de la ciudad y la Provincia, al que no le falta el contacto con los oyentes.

* Las Tardes de Rivadavia: Baby Etchecopar, Joni Viale y Nelson Castro de 12:00 a 19:00. Desde el mediodía y hasta las 15:00, llega a la radio un programa distinto, mordaz, polémico, divertido y sin filtros, con "Baby en el Medio", conducido por Baby Etchecopar. Inmediatamente después será el turno de "Pan y Circo", con Jonatan Viale, el más destacado de la nueva generación de periodistas, con mucha información y un análisis inteligente y frontal. A las 17:00, Nelson Castro con su credibilidad y palabra autorizada invitará a los oyentes a reflexionar sobre lo que sucede en el día en Crónica de una Tarde Anunciada.

* Las mejores noches están en Rivadavia: "El Negro" González Oro y Rolando Hanglin de 19:00 a 23:00. A las 19:00, "El Negro" Oscar González Oro llega con "La Vida Misma", una propuesta novedosa para que el público se relaje en

el regreso a casa. Más tarde, a las 21:00, será Rolando Hanglin quien abre un espacio con "RH Rivadavia" para que los oyentes encuentren a esa persona especial, para que se enamoren.

* La Oral Deportiva y El Rotativo del Aire. De lunes a viernes a las 23:00 y los sábados y domingos a partir de las 18:00 llega "La Oral Deportiva", el programa que ya tiene una historia y un sello indeleble en la radiofonía argentina.

Mientras tanto, otro clásico de la emisora de la calle Arenales, el "Rotativo del Aire de Radio Rivadavia", acompaña a

los oyentes durante todo el día con las principales noticias.

Los fines de semana el público también se mantendrá informado. La programación 2021 de la emisora incluye para los sábados un comienzo bien temprano, a las 6:00, con toda la información del Campo de la mano de Joaquín Pinasco.

Desde las 9:00, el mejor resumen de noticias de la semana lo ofrecerán Fernando Carnota y su equipo en "Todos Juntos".

Más tarde, a partir de las 11:00, Guadalupe Vázquez, acompañada por Sergio Berensztein y Omar Lavieri, conducirá

"Incorrectamente Políticos".

Los domingos desde las 6:00 estará Jorge Pizarro compartiendo la tapa de todos los diarios en "Un Día de Estos" y más tarde llegará Mauro Viale y su clásico "El Giglico", de 9:00 a 12:00. Luego, será el turno de "Lado P", con Eduardo Paladini y Elizabeth Peger, de 12:00 a 14:00.

Las tardes de los domingos serán diferentes porque el espectáculo se apodera del aire de Rivadavia de la mano de

Pablo Montagna, para darle paso luego, a partir de las 16:00, a Juan José Moro en "La Ronda".

Con respecto a la nueva programación, el director de Radio Rivadavia, Fernando Subirats, comentó: "Se viene trabajando mucho desde el año pasado con un gran equipo para consolidar día a día a esta emisora histórica que es Radio Rivadavia". "Estamos muy contentos de contar para esta nueva temporada 2021 con nuevas incorporaciones como Luis Majul y Joni Viale, que se sumarán a las ya prestigiosas figuras con las que contamos desde el año pasado", agregó Subirats.