Preocupa el estado de salud de Tristán Información General 03 de febrero de 2021 Redacción Por “Tuvo una descompensación y una falla en el marcapasos”. En diálogo con Teleshow, el hijo del actor, Federico Díaz Ocampo, reveló cómo se encuentra su padre.

Son horas difíciles para Tristán. El actor, de 84 años, atraviesa un delicado momento de salud. Y, en diálogo con Teleshow, su hijo Federico Díaz Ocampo dio detalles sobre su cuadro. “Tuvo una descompensación, se lo trasladó, y a la vez del traslado, tuvo una falla con el marcapasos que se pudo compensar”, contó preocupado.

Y continuó: “La verdad es que desde el sábado estuvimos bastante mal porque no sabíamos bien la situación. Pero hoy, gracias a Dios, por lo que me dice mi hermana, se despertó, comió, le dieron un poquito de maicena y le dieron algo para comer”.

Para dar cuenta del estado de ánimo actual de su padre, Federico reveló una anécdota con una doctora que lo atiende. “Le dijo: ´Tristán, contame un chiste´. Y él le dijo: ´Pagame dos mil pesos´”, contó para dejar en evidencia que “está un poquito mejor”.

Por otra parte, señaló que el humorista está internado en una clínica de la ciudad de Córdoba, por lo que él se trasladará este martes a esa provincia. “Estoy viajando mañana a la noche porque no conseguía ni vuelo en avión por todo este tema del permiso Cuidar y por el tema del COVID, que hace todo complicado. Lo importante es que ya mañana estoy yendo”, finalizó Díaz Ocampo. Y dijo que quizás en 24 horas tenga más novedades sobre la salud de Tristán.

En noviembre, el capocómico había sido internado por coronavirus. “Estaba en el centro de rehabilitación muy tranquilo y, de repente, empezó a sentir síntomas. Le hicieron los estudios y, tras el hisopado, lo diagnosticaron con COVID y fue internado”, confió en ese momento el hijo del humorista a este medio. Y explicó: “No nos dejan hablar con él porque se encuentra aislado. Ojalá se recupere porque esto es minuto a minuto”.

Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2019, Tristán sufrió una fractura de cadera por la que debió ser intervenido quirúrgicamente. Desde entonces, nada volvió a ser igual para él, ya nunca más pudo volver a caminar. Justamente sobre esta situación había hablado Federico en junio pasado con el programa Confrontados. “Es una edad bastante difícil y, la verdad, a mí me hace muy mal. Porque de verlo entero, como lo vi siempre a mi padre, a de repente ver que no haya vuelto a caminar...”

El hijo del cómico explicó que su padre no sufría de Alzheimer, cómo había trascendido. “El en el 2011 le detectan una pequeña demencia senil que, obviamente, se fue agravando hasta la fecha. Pero él nos reconoce tanto a mi hermanos como a mí. De hecho, yo el otro día hablé con él”, contó Federico, quien recordó que incluso después de este diagnóstico Tristán siguió trabajando en teatro. Y que, recientemente, había hecho un viaje con él a Perú, a visitar a uno de sus hermanos, y luego a Europa, dónde permanecieron por dos meses.

“A nosotros nos hizo muy mal el tema de la rehabilitación, La verdad es que yo, después del viaje, de verlo tan entero... Siempre fue un tipo duro, un tipo que siempre fue entero. Y verlo en una silla de ruedas la verdad que....”, se lamentó Federico con los ojos llenos de lágrimas.

En febrero del año pasado, su familia denunció a la cobertura médica de Actores por demorarse en la atención del humorista. “La obra social tercerizó todo y cuando uno llama a un médico, vienen cuando pueden. El kinesiólogo fue dos veces y no volvió más,. Mi papá no puede esperar tanto”, reclamó Federico en ese momento.