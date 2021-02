Un libro sobre el abuso sexual infantil y la violencia familiar

Una periodista y escritora argentina, Magela Demarco, nos hizo saber que la editorial La Brujita de Papel en Argentina, Bellaterra en España, y Bruño en Perú acaban de publicar el nuevo libro que hizo junto con Caru Grossi.la edición fue tituladay toca, de forma metafórica –y no tanto– la temática del de abuso sexual infantil y la violencia familiar. Los datos estadísticos no reflejan la realidad, en donde muchas más niñas y niños son abusados. Para hacer el libro fueron asesoradas por psicólogos del Servicio de Salud mental del Hospital Materno Infantil San Roque de Entre Ríos.En su nota nos relata, con comprensible satisfacción, que en Argentina, hace un mes, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes aprobó por unanimidad el beneplácito por la publicación de “Sola en el bosque”, declarándolo de interés general, y ambas autoras fueron convocadas a participar para recibir el reconocimiento cuyo número de expediente es 4265-D-2020.En relación a esta publicación hizo saber también que con la editora de La Brujita de Papel, la ilustradora y una psicopedagoga presentaron el libro en la Feria del Libro de Morelos, realización a la que fueron convocadas a participar:Por otra parte destacó que el libro, tanto acá, como en España y Perú está teniendo muchísima repercusión, es incesante la comunicación con las autoras de las maestras, directoras y directores de escuelas, psicólogas, psicopedagogas, periodistas y madres, todas se sienten interpeladas y comprometidas con la temática.La contratapa del libro tiene un código QR para acceder a una guía para docentes, madres y padres disponible para trabajar con el libro, siempre tomando como base la Guía ESI del Gobierno, además de estar también chequeada por las y los profesionales mencionados antes.En otro pasaje resalta que “Sola en el bosque” nació con nosotras. De nuestras vivencias en la infancia y preadolescencia. Y aunque habíamos crecido, todavía, durante algunas noches asomaba el lobo. 
 Luego nos fuimos cruzando con otras compañeras que habían tenido que atravesar situaciones parecidas, diferentes o mucho peores. Pero que estaban de pie para poder contarlo. Y hasta denunciarlo."Vivimos en carne propia el silencio nuestro y ajeno. Las cicatrices que quedan en el cuerpo y en la psiquis. Por eso sentimos que era tiempo de contar nuestra historia –y la de [email protected] – y quizás ayudar a que [email protected] se animen a hablar. Y, a los más grandes, a estar receptivos y atentos a lo que tienen para decir o callar [email protected] niñ@s."La historia se sumerge en una problemática silenciada por generaciones. Es un tema ríspido, fuerte, que incomoda, que enoja, que duele, sobre todo que duele… Por eso el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos, me ayudó a cuidar las palabras que elegí para contarla. Muchas gracias!"."Creo que cuando empezamos a hablar y a nombrar lo sucedido comenzamos a reparar el daño causado. Liberar la palabra es el primer paso para liberar el cuerpo, el alma y la mente. Debemos cuidar las infancias porque es ahí donde comienza todo. Por eso, hoy decidimos no callar más y gritar: ¡Fuera lobo!".Si desean comunicarse con la autora pueden escribir a la siguiente dirección electrónica