Murió Dustin Diamond
03 de febrero de 2021
A los 44 años murió Diamond, conocido por ser "Screech" en "Salvado por la campana"

BUENOS AIRES, 3 (Télam). - El actor Dustin Diamond, conocido por su papel de Screech en “Salvado por la campana”, murió ayer a los 44 años luego de pasar tres semanas luchando con un carcinoma, informó su representante.

“Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en dolor. Por eso, estamos agradecidos”, dijo el vocero del actor, Roger Paul, en un comunicado.

Diamond fue hospitalizado el mes pasado en Florida y su equipo reveló más tarde que tenía cáncer.

“Salvado por la campana” se transmitió de 1989 a 1993 y dio paso a varias series derivadas en las que el actor tomó parte y también participó en un puñado de “reality” shows.

En el terreno audiovisual además hizo un video pornográfico y produjo el documental “The Unauthorized Saved by the Bell Story”. Diamond enfrentó varias demandas por impuestos atrasados y procedimientos de ejecución hipotecaria por falta de pagos y en 2015 fue sentenciado a cuatro meses de cárcel por su participación en un apuñalamiento en un bar en Wisconsin.