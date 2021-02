Créditos para jubilados de ANSeS

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) lanzó días atrás el programa de créditos que destinará más de $250.000 millones para asistir a jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) y para titulares de pensión universal para el adulto mayor (PUAM) con una tasa de interés del 29%.



CÓMO HACER PARA

GESTIONARLOS

A partir de la primera semana de enero ya se puede solicitar con turno previo.

En el caso de jubilados y pensionados (SIPA), el monto a solicitar podrá variar entre 5000 y 200.000 pesos, los plazos para el pago pueden ser de entre 24, 36, 48 ó 60 cuotas, y deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.

Con respecto a las Personas con discapacidad por Invalidez y las madres de 7 hijos, el monto a solicitar podrá ser de entre 5000 a 70.000 pesos, los plazos también podrán ser de 24, 36, 48 ó 60 cuotas, y deberán tener menos de 75 años al momento de finalizarlo.

En cuanto a los beneficiarios de Pensión por Adulto Mayor (PUAM) y Pensión no contributiva (PNC) Vejez, el monto y los plazos son similares, y deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.

Actualmente se encuentra habilitada la solicitud de turnos para la gestión de los nuevos créditos, solo de manera presencial en las oficinas para titulares de jubilaciones y pensiones.

Ya hay 6.985.126 créditos vigentes, que por la emergencia sanitaria del Covid-19 tuvieron una suspensión en el cobro de las cuotas entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, cuyos intereses generados en ese período no se capitalizaron.



COMO PEDIR EL CREDITO

1° * Reunir la documentación: el trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado. Las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a una persona de su confianza mayor de 18 años en carácter de testigo.

2° * Sacar turno: en la oficina te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas. Se podrá solicitar a través de la siguiente dirección https://www.anses.gob.ar/creditos-anses-para-jubilados-y-pensionados.