"La actividad laboral está funcionando normalmente" Locales 03 de febrero de 2021 Redacción Por Así lo afirmó Roberto Oesquer, titular de la CGT Rafaela y secretario general de la UOM local, al analizar el escenario que se espera para este 2021 y como monitorea el arranque de las discusiones paritarias en los diferentes sectores.

Roberto Oesquer, quien desde hace años está al frente de la CGT Rafaela y actualmente cumple un rol significativo en el Ministerio de Trabajo de la provincia, analizó el posible escenario que se vislumbra en materia laboral para este 2021 y destacó que toda proyección va sujeta a lo que pueda suceder con la pandemia y su comportamiento.

“La situación laboral está controlada, por suerte se está trabajando bien y en este momento podemos decir que la actividad se está desarrollando con normalidad. Ahora, habrá que evaluar cómo sigue esta pandemia y cómo avanza el tema de la vacunación para ver hasta qué punto llegamos, en cuanto al posible rebrote que puede haber, a la llamada segunda ola o a la presencia de estas nuevas cepas, con todo lo que está pasando en el mundo”, indicó el dirigente gremial.

Oesquer reiteró que en lo que refiere a la parte laboral se está trabajando normalmente, “hay buena actividad industrial y si bien el comercio puede tener un menor nivel de actividad, pero lo importante para destacar es que todos los sectores están abiertos y con la posibilidad de poder trabajar y producir”.

Acerca de las discusiones paritarias para este 2021, el titular de la CGT Rafaela, contó que “ya estamos en el proceso de discutir lo de este año, la mayoría ya empieza a discutir en marzo, abril, los distintos acuerdos, con distintos meses de vencimiento. El Estado está planteando que quiere llegar a algún consenso con los diferentes gremios y cámaras tanto industriales como de comercio, en cuanto a lo que está fijado en el presupuesto como índice inflacionario que es el 29%”.

El gremialista explicó que “se está hablando para ver si a lo mejor se puede unificar algún criterio alrededor del 30%; seguramente la entidad gremiales van a estar planteando de que de llegar a algún entendimiento en este sentido, van a querer que haya alguna cláusula de revisión para ir monitoreando el nivel de inflación durante el año”.



UN ESCENARIO INCIERTO

Está claro que luego de un 2020 en el que la pandemia dejó secuelas agudas en los diferentes sectores productivos, este 2021 muestra una economía que no termina de arrancar, una inflación que no se logra controlar, y las discusiones paritarias que habrá que ver como logran llegar a buen puerto en cada una de las actividades.

Como cada año, hay dos gremios que pusieron primera en busca de la recomposición salarial para sus afiliados: la Asociación Bancaria y la Federación de Empleados de Comercio, pero la realidad no es la misma para todos. A su vez, una de las claves para las negociaciones salariales será cómo evoluciona la inflación y ese aspecto será condicionante al momento de cerrar acuerdos.