Fitosanitarios: “Ojalá este Concejo deje una Ordenanza superadora”

El concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, prefirió no involucrarse en la discusión respecto a metros, pero si fue claro a la hora de señalar que hay que trabajar para buscar consensos y lograr una norma que contemple el cuidado del medioambiente y de la producción.

Sin lugar a dudas que en el ámbito legislativo local, en este 2021, la discusión estará centrada en el proyecto de Ordenanza sobre fitosanitarios, que fue presentado a finales del 2020 por el bloque de concejales del PJ.

El concejal radical, Leonardo Viotti, opinó al respecto, señalando que “desde nuestro espacio creemos importante el proceso que debe desarrollarse, y si bien ya comenzó el año pasado, cuando se instaló el tema en la opinión pública y luego cuando el bloque justicialista presentó su propuesta de manera formal, es importante escuchar a todos los actores involucrados, a las instituciones, a los vecinos, a los productores. Luego con esa información, la idea es poder buscar un acuerdo. Sabemos que esto no es fácil, sobre todo porque hay posturas extremas de cualquiera de los sectores; desde el que propone 0 metros hasta el que propone la eliminación total”.

“Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre el cuidado del medioambiente y el cuidado de la producción; no es una tarea fácil y por eso es un tema que lleva tanto tiempo en discusión y hasta el momento la solución a este conflicto fue que sigan los 200 metros con los controles que hay. No es que no se hizo nada, sino que la decisión fue mantener lo que está”, planteó el edil.

Viotti afirmó que “ahora ante este nuevo proceso y con esta nueva discusión, veremos cuál será el resultado. En lo personal, pretendo que sea un resultado superador a lo que está; que sea una Ordenanza que intente representar a las diferentes posturas. Sabemos que precisamente por los extremos, esto va a ser complejo, pero también sabemos que hay representantes de las instituciones involucras, que están dispuestos a charlar. Lo expresó la propia concejal Vimo, que la idea es consensuar. Precisamente, en busca de esos consensos, entiendo que los distintos actores y sectores deberán ceder en sus posturas y si eso ocurre con un diálogo respetuosos, sincero y objetivo, seguramente encontremos una ordenanza que va a ser mejor que la que existe actualmente”.

“Confío en que lograremos acercar posturas, todavía nos queda trabajo por hacer, pero insisto, confío en que ese va a ser el resultado de los próximos meses de labor. Ojalá que este Concejo deje una Ordenanza superadora, que quede para los próximos años, buscando el cuidado del medioambiente, no solo hablando desde el punto de vista de las fumigaciones, sino también de otros aspectos que a nivel local debemos contemplar; no solo el campo, no solo los productores tienen responsabilidades, sino que las industrias, los vecinos, las instituciones, debemos mejorar en post de esa idea de una ciudad más sustentable, más verde”, concluyó el edil opositor.