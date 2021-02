La CGT, dispuesta a discutir "un plan anti-inflacionario"

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El cotitular de la CGT, Héctor Daer, sostuvo ayer que la central obrera está dispuesta a "discutir cualquier política anti-inflacionaria" con el Gobierno y empresarios, pero advirtió que esa iniciativa no debería apuntar a "anclar el salario como política económica".

Daer se pronunció así tras participar de una reunión de la "mesa chica" de la CGT en su gremio de Sanidad, donde los sindicalistas analizaron el acuerdo de precios y salarios que busca impulsar el Gobierno a fin de contener la aceleración de la inflación registrada en los últimos dos meses.

El cosecretario general expresó así la principal conclusión a la que arribó la plana mayor cegetista sobre el acuerdo de precios y salarios, durante el cónclave que contó con la presencia de su par Carlos Acuña y otros referentes de la central.

"Cualquier política anti-inflacionaria la CGT la va a discutir, pero dejamos claro que la libertad de discutir salarios es propia de las organizaciones sindicales", remarcó Daer en declaraciones a la prensa.

E insistió: "No queremos ir a ninguna discusión que tenga por delante el anclar el salario como política económica, en esto tenemos que ser claros".

Daer dijo que "el techo de las paritarias no existe", pero admitió que en la CGT son "conscientes de que los procesos inflacionarios erosionan el salario", por lo que "si hay que discutir un plan anti-inflacionario vamos a estar totalmente dispuestos".

No obstante, manifestó el principal miedo que tienen los gremialista a la iniciativa oficial: "No se puede anclar salarios sin saber qué va a pasar con los precios".

La CGT se puso así en guardia ya que circulan versiones de que el Gobierno buscaría fijar en torno al 30 por ciento las subas salariales, en línea con sus estimaciones inflacionarias para este año, a fin de evitar que se espiralice la suba de precios, que en los últimos meses comenzó a ganar velocidad.

Pero lo cierto es que con el 4% de inflación registrado en enero pasado, las estimaciones privadas ya proyectan que el costo de vida de 2021 podría a fin de año terminar ubicándose cerca del 50%, 20 puntos por encima de los números de la Casa Rosada.