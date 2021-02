Moyano mandó una carta a Horacio Rodríguez Larreta Nacionales 03 de febrero de 2021 Redacción Por "NO VA A PERMITIR "REBAJAS SALARIALES"

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, insistió ayer con su reclamo contra el gobierno porteño por su intención de reducir el servicio de recolección de residuos, y le envió una carta a Horacio Rodríguez Larreta, en la que aseguró que no va a permitir "rebajas salariales".

"Desde el Sindicato de Choferes de Camiones no podemos concebir la injusticia de ´recompensar´ el esfuerzo de los trabajadores con un recorte como el que promueve el Gobierno porteño", planteó Hugo Moyano en la misiva.

El camionero aseguró que la pretensión de eliminar esos servicios en "el séptimo día" y también el pago de los feriados afectaría en casi 20 mil pesos los salarios mensuales de los trabajadores del sector.

Al respecto, dijo que llevaría a "una situación altamente riesgosa para los trabajadores y la ciudadanía, en tanto la realidad sanitaria continúa representando un grave peligro por los contagios".

A la vez, sostuvo que es imprescindible mantener "la frecuencia actual de esos servicios de recolección y barrido"; rechazó "cualquier tipo de recorte en la ciudad de Buenos Aires" y repudió "la intención de producir rebajas salariales mensuales".

No obstante Hugo Moyano no hizo alusión en la carta a la chance de convocar a un paro en la Ciudad por este tema, como sí lo había hecho su hijo y número dos del gremio, Pablo Moyano, días atrás.