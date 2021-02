Piden evitar que les reduzcan las penas a otros condenados Nacionales 03 de febrero de 2021 Redacción Por Juntos por el Cambio impulsa un proyecto para prohibir que la Justicia otorgue beneficios a los condenados por corrupción. "No puede haber condenas que terminen en indultos encubiertos", dijo Luis Petri.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Petri (UCR-Mendoza), presentaron ayer un proyecto de ley para eliminar los beneficios de salidas transitorias, libertad condicional o rebajas de pena por estímulo educativo, a aquellos condenados por delitos contra la administración pública.

Luego de la reducción de diez meses de la pena al ex vicepresidente Amado Boudou por haber realizado cinco cursos en la cárcel de Ezeiza, Petri consideró: "No podemos permitir que las condenas por corrupción encuentren atajos para evadir su cumplimiento y transformarlas en irrisorias conforme a la gravedad de los delitos cometidos que afectan a todos los argentinos".

El proyecto, que firmaron también los diputados Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Luis Juez, Álvaro Lamadrid, Carla Piccolomini, Omar de Marchi, Soher El Sukaria, entre otros, modifica los artículos 140 y 56 de la ley 24.660 y el 14 del Código Penal, impidiendo que quienes cometieron delitos contra la Administración Pública puedan acogerse a los beneficios.

En ese sentido, Petri aseguró que "no puede haber condenas que, pasadas por el proceso de ejecución de la pena, terminen en indultos encubiertos a partir de jueces que otorgan indebidamente beneficios, tratándose de delitos de corrupción se debe exigir el cumplimiento íntegro de la pena sin posibilidad de beneficios".

"Los beneficios por estímulos educativos fueron pensados para otorgar herramientas a quienes cometieron delitos para reintegrarse a la sociedad y no como atajos para aligerar la pena, trampeando el fin de la norma", agregó el mendocino.