El blue cerró sin cambios

BUENOS AIRES, 3 (NA) - El dólar blue se mantuvo ayer estable, a $153, mientras el mayorista volvió a subir, al igual que las cotizaciones financieras. El billete en el circuito financiero informal de la city cotizó de ese modo por tercer día consecutivo sin modificaciones. En el sector mayorista el tipo de cambio ganó diez centavos y escaló a $87,70, con lo que durante las dos primeras jornadas de la semana registró un avance de 37 centavos.

Operadores destacaron que hubo oferta de divisas por parte del sector privado y el Banco Central pudo finalizar con un balance positivo en su intervención diaria. En ese sentido, calcularon que la autoridad monetaria pudo adquirir poco más de US$ 30 millones. Ello se suma al saldo favorable de u$s 60 millones alcanzado en el inicio de semana en medio de un clima de mayor calma por el volumen de liquidaciones que se está registrando por parte de los exportadores. De hecho, según datos difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del sector agroexportador liquidaron durante enero un 32,6% más que en igual mes del año pasado.

Las cotizaciones financieras registraron nuevamente tendencia al alza a lo largo de este martes. El dólar bolsa avanzó a $149,08, al tiempo que el contado con liquidación se ubicó en $151,46. Por su parte, el dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $86,817 para la punta compradora y a $93,062 para la vendedora. Si se le agrega el 30% del impuesto PAIS y el 35% del gravamen deducible de Ganancias y Bienes Personales llegó a $153,54.

El denominado dólar "solidario" sumó once centavos frente al lunes y se consolidó así por encima del blue. Habitualmente, a principios de mes, el dólar controlado por el Banco Central tiende a subir ya que se renueva el cupo de compras de los pequeños ahorristas.