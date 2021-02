Buen estado del circuito en Vila Deportes 02 de febrero de 2021 Redacción Por Pese a la copiosa lluvia del fin de semana y si no continúan las precipitaciones, no corre riesgo la fecha del sábado

La lluvia registrada alcanzó los 130 milímetros el fin de semana en la localidad de Vila, pero en la medida que no haya nuevas precipitaciones, no corre riesgo la disputa de la competencia de la categoría Midgets del Litoral que se anuncia para el próximo sábado 6 de febrero.

El agua que se acumuló en la cuerda no traerá aparejada ninguna dificultad para que el óvalo de la Asociación Midgets del Litoral se utilice a la hora de procederse a la reanudación, tras un paréntesis de más de un año, del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti", del que solamente se pudo desarrollar una carrera, el 25 de enero de 2020, con el triunfo de Hernán Filippi.

El centro y la parte externa del trazado ya están prácticamente recuperadas, pero no ocurre lo propio con las vías de escape que podrán estar en condiciones con un clima favorable durante el martes o miércoles. En las próximas horas se definirá por parte de la dirigencia el cronograma de actividades, que se iniciaría aproximadamente a las 18:30 con las respectivas series.

Previamente, autoridades, pilotos y mecánicos, le rendirán homenaje a los señores Arturo Alias (ex presidente de la AML) y Américo Franco (ex piloto de la categoría), fallecidos en el reciente mes de enero.