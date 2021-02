El Rojo obligado a pagar Deportes 02 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Un fallo de FIFA condenó ayer a Independiente a abonar al Torino de Italia un monto aproximado de 1,8 millones de dólares por la falta de pago del pase del zaguero uruguayo Gastón Silva. La entidad rectora del fútbol mundial ratificó lo que había determinado en primera instancia en noviembre pasado. La deuda data de la temporada 2017, cuando la institución de Avellaneda adquirió la ficha del jugador que hoy viste la camiseta del Huesca, de España. Independiente tendrá algo más de un mes para depositar el monto correspondiente y “ya no existe instancia de apelación posterior”.

El jugador uruguayo se había declarado “libre” en marzo de 2020, al no percibir pago de su salario. En cambio, la institución ‘roja’ lo había acusado de “abandono de trabajo”. Por tal motivo, el zaguero Silva continúa el conflicto laboral, juicio mediante, por el que reclama un monto de 939.000 dólares, aproximadamente.

Además, durante la jornada, también se tomó conocimiento de que FIFA también ordenó abonar 900 mil dólares al exmediocampista, el chileno Francisco Silva, hoy jugador de la Universidad Católica. En caso de no pagar en los próximos 35 días, Independiente se expone a una sanción disciplinaria de parte de la entidad madre del fútbol.