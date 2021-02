Habrá interzonales en la segunda Copa Maradona Deportes 02 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Luego de confirmar sus 26 participantes con el último ascenso de Platense, la segunda edición de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional celebrará el próximo miércoles el sorteo de zonas, con el armado de los interzonales "clásicos", que podría traer polémica por la omisión de alguno de ellos.

El evento se realizará en un hotel de Puerto Madero, en Buenos Aires, a partir de las 19:00 y allí se definirán los dos grupos de 13 equipos cada uno que integrarán el máximo torneo de fútbol de la Argentina, que volverá a ser en formato de Copa -aunque podría dar título de Liga-, para luego reiniciar una temporada "larga" en agosto.

A los 24 equipos que disputaron la reciente primera edición que ganó Boca se le sumarán Sarmiento de Junín (campeón del torneo de la Primera Nacional) y Platense (ganador del Reducido). Su formato será con dos zonas de 13 equipos, que jugarán 13 partidos cada uno: doce ante los de su mismo grupo y un clásico interzonal. Allí está la primera posible polémica, porque el recién ascendido Platense no sería emparejado con su clásico histórico Argentinos Juniors, y debería esperar que el sorteo lo coloque en el mismo grupo para reeditar ese duelo.

En ese sentido, a la espera de la confirmación oficial, los cruces serían: River-Boca; Racing-Independiente; San Lorenzo- Huracán; Lanús-Banfield; Vélez-Argentinos; Colón-Unión; Newell s- Rosario Central; Estudiantes-Gimnasia; Godoy Cruz-Talleres; Atlético Tucumán-Central Córdoba (SdE); Aldosivi-Patronato; Defensa y Justicia-Arsenal; y los ascendidos Platense-Sarmiento.

Finalizadas ambas zonas, se dará lugar a los partidos de eliminación directa, que empezarán en cuartos de final, con los mejores cuatro equipos de cada grupo que se enfrentarán de manera cruzada: 1° de una vs 4° otra y 2° de una vs 3° de otra; y viceversa.

Luego de este certamen, en proyección, se haría un campeonato "largo" de 25 fechas (una vez contra cada rival) en el segundo semestre, con vistas a la vuelta de los descensos en 2022, que serán por promedios.