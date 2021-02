Zbrun: "se había armado un buen plantel" Deportes 02 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Como era previsible, las caras de tristeza a la salida del vestuario de 9 de Julio luego de la derrota y eliminación sufrida ante Atlético Carcarañá el domingo en el Soltermam, lo decían todo. El León no pudo cumplir el objetivo inicial de ganar esta zona para seguir en el Regional Amateur, y ni siquiera pudo arribar a la última fecha de la instancia clasificatoria con aspiraciones.

Maximiliano Zbrun, su referente que volvió a la institución tras haberse retirado del fútbol profesional en 2020, nos dejó las sensaciones y mostrando su punto de vista del porqué no se llegó al resultado esperado.

"Tuvimos que remarla muy de atrás, entramos dormidos como en varios partidos del campeonato. Remontar un 2 a 0 no es fácil, tuvimos un desgaste físico importante mas allá del hombre de mas que tuvimos durante gran parte del encuentro. Lamentablemente no lo supimos mantener ante un buen rival que por algo está arriba en la zona, no pudimos conseguir una victoria que era lo que buscábamos y muy tristes porque quedamos fuera del campeonato", expresó analizando la parte futbolística de los intensos 90 minutos.

Luego, tras una consulta sobre el buen ingreso de Facundo Lencioni, mencionó que "sabemos que tenemos un plantel importante, hay en el banco jugadores que pueden cambiar el destino de un partido, hoy le tocó a Facu. Se había armado un muy buen plantel, un esfuerzo grande de los dirigentes para tratar de estar a la altura de este campeonato, pero no se pudo dar".

Volviendo a las distracciones defensivas en los primeros minutos que fue una característica habitual en el León, Zbrun respondió que "es difícil encontrar una explicación, si no me equivoco en cuatro partidos nos hicieron goles antes de los 10 minutos. Así es muy complicado porque tenés que dar vuelta el resultado, con ADIUR lo pudimos lograr, con Ben Hur lo habíamos empatado y hoy (por el domingo) lo dimos vuelta, pero después no lo pudimos mantener".

Por último, refiriéndose más al aspecto personal de estos meses en el regreso al Club de sus comienzos, manifestó que "estoy muy feliz de haber vuelto al club, por ahí uno esperaba otra situación. Fue un esfuerzo importante de parte del club para armar un plantel muy competitivo, con un muy buen cuerpo técnico. pero este torneo es muy corto, los demás equipos se armaron también para ascender y lamentablemente no pudimos conseguir los resultados necesarios para llegar a la última fecha con aspiraciones. Los rivales que hoy están arriba lo tienen merecido".