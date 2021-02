Revelaron que sabían del ataque al Capitolio

WASHINGTON, Estados Unidos, 2 (AFP). - Investigadores de Facebook habían advertido que los sistemas de seguridad de la plataforma no estaban abordando adecuadamente el problema de los grupos de odio que difunden contenidos y debates en la red social, por lo que destacaron la necesidad de tomar acciones al respecto en un informe presentado en agosto, en plena campaña electoral estadounidense y cinco meses antes del impactante ataque al Capitolio del 6 de enero en Washington.

En el reporte, al que accedió el "Wall Street Journal", los especialistas en datos indicaron a los ejecutivos de la compañía de Mark Zuckerberg que en varios "grupos privados" circulaban a diario "llamadas entusiastas a la violencia".

"Nuestros actuales sistemas de integridad no están abordando estos problemas", subrayaron los investigadores, que destacaron que de los 100 grupos más activos en Estados Unidos, el 70 por ciento tenía contenido no recomendable por estar ligado al odio, la desinformación, la intimidación y el acoso.