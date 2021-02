La familia de Tony Bennett informó que el cantante padece de Alzheimer

BUENOS AIRES, 2 ( Télam). - El cantante estadounidense Tony Bennett padece la enfermedad de Alzheimer, informó ayer la familia del artista de 94 años, pero Gayatri Devi, el médico que lo diagnosticó resaltó que el músico "realmente es el símbolo de esperanza para alguien con un trastorno cognitivo".

"Él está haciendo tantas cosas, a los 94 años, que muchas personas sin demencia no pueden hacer", precisó el médico del Hospital Lenox Hill de Nueva York.

La familia de Bennett indicó que el vocalista fue diagnosticado en 2016, pero comenzó a mostrar signos reales de declive dos años después, mientras grababa un álbum con Lady Gaga, informó el sitio Page Six citado por la agencia ANSA.

"Hay muchas cosas de él que extraño", dijo su esposa, Susan Bennett. "Porque ya no es el viejo Tony... Pero cuando canta, es el viejo Tony".

La enfermedad avanzó desde su diagnóstico aunque Bennett no sufrió ni de "desorientación" ni "episodios de terror, rabia o depresión", síntomas comunes de la enfermedad.

De acuerdo a Page Six, la voz del clásico "The Way You Look Tonight" expresó preocupación por su salud por primera vez en 2015 cuando tuvo problemas para recordar los nombres de los músicos de su orquesta. Y el diagnóstico fue confirmado al año siguiente.