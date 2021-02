Sensaciones y sentimientos

UNA RE BUENA COMUNICACIÓN

Parece ser un juego pero es mucho más importante.

O, mejor aún, no olvidar que cuando decimos “jugar” nos predisponemos a ventilar lo más hondo; pero ocurre que pasa el tiempo y la sacudida que produce la llegada de los nietos tiene todavía el mismo efecto devastador en la estructura de las sensaciones, y con derecho a múltiples réplicas. “Dos generaciones menos, dos generaciones más”: es cada vez más sentida la llegada del mensaje de Jorge Drexler. Un día escuchamos a algún nieto decirnos con la mayor naturalidad que algo es muy “copado”.

Nosotros, herederos de la respetuosa costumbre de lectura de los clásicos, quedamos un largo momento desconectados de la realidad del nieto que, con tanta contundencia nos ha instalado en el tiempo presente. Y salimos del paso.

Suponiendo que ser “copado” debe ser algo bueno, contestamos con la poca convicción que nos surge un sintético “si”, preparándonos para consultar lo antes posible al salvador diccionario. Resultará entonces que la base del significado es “ocupar” y que ese nieto, para nosotros sospechoso de usar mal el idioma, puso la palabra adecuadamente en su lugar. Y a nosotros también, aunque no nos suene bien y deseemos un debate para dilucidarlo en forma.

Es en ese punto cuando el nuevo adjetivo “copado” demuestra que no está solo en su cruzada (se sabe que cruzada es una palabra muy antigua, pero hacía falta una muy impactante).

No. Claro que no. ¡Por supuesto que no! ¡Las nuevas costumbres nunca vienen solas!

En el perceptible buen efecto de penetración están sus guerreros de primera línea. Se destaca como positivo “tener onda”, y la pregunta con enredada síntesis “¿qué onda?” Antes de reponernos aparecerá “posta” como manifestación de que algo es cierto, con la variante “pasar la posta”. Además, la “onda” tiene una amiga y compinche del alma: la “vibra” (¡bien por nosotros por haber asociado inmediatamente vibra con vibración!) y, si se “flashea” que en un recital hay “buena vibra” y “buena onda”, será lo equivalente a nuestra expresión de algo supremo, cuando decimos, con toda solemnidad, que es el summum.

Si sobrevivimos al ámbito lingüístico de los nietos (no de los hijos, porque sus criterios se parecen más a los nuestros) nos sentiremos incorporados y parte del ambiente de estas criaturas mileniales que tuvieron la suerte de nacer en la era de Acuario (atención: no usemos mucho esa palabra en público porque va a delatar nuestra edad, más aún si la apoyamos en la expresión “deja entrar la luz del sol” y, mucho menos, digamos “pelo” (en inglés hair), porque nos considerarán antediluvianos, y eso es definitivamente lapidario para nuestra pretendida superioridad).

Teniendo en cuenta que es bueno acercarnos a ellos sin perder la trabajada y querida identidad propia (no olvidemos que nuestro Lito Nebbia nos defiende cuando dice “solo se trata de vivir”), hay que asumir que cuando estemos con ellos no debemos “caretear” porque no nos sale bien, y que si tratamos de “bicicletear” alguna cuestión debatible, haremos un verdadero enchastre que puede terminar en un “quemo total”; algo definitivamente contrario del summum).

Con todo, no olvidemos ser siempre nosotros; con las lecturas y educación que hemos recibido, y siempre como primera opción del menú andante y respiratorio que somos.

Y si alguna vez nuestros sucesores en el tiempo nos tratan de “monstruo”, deberemos inflar nuestro ego –recomendando que no salga tanto del pecho- porque ellos nos han elogiado con lo mejor de su vocabulario, al que desde ahora podremos llamar orgullosamente “nuestro”.