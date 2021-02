Garantizar que se cumpla ley de interrupción legal del embarazo Locales 02 de febrero de 2021 Redacción Por El domingo 24 de enero entró en vigencia en la Argentina, la ley Nº 27.610, que garantiza como un derecho de las mujeres y personas gestantes la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En el Hospital Jaime Ferré se está trabajando activamente para que se cumpla con esta norma.

La Ley de interrupción legal del embarazo entró en vigencia el último 24 de enero de 2021 y a partir de allí tanto los efectores públicos como privados están trabajando para poder garantizar su cumplimiento. Al ser consultado por este tema, el Dr. Diego Lanzotti, director del Hospital "Jaime Ferré", manifestó que “hasta el momento el número de solicitud de abortos en el Hospital no aumentó. Hay que aclarar que las situaciones de interrupción legal del embarazo no sufrieron grandes modificaciones respecto al protocolo que se aplicaba en la provincia de Santa Fe, lo que pasa ahora es que hay una Ley. Cómo se venía haciendo en nuestra institución, hay profesionales que toman estos casos y hacen un análisis integral y a quien solicita esta práctica se le brinda información”.

Respecto a que acciones se llevan a cabo actualmente, el médico, indicó que “estamos preparando en estos momentos, la accesibilidad de la gente a los estudios complementarios que requiere esta situación, fundamentalmente, para garantizar los derechos que plantea la ley”.

El profesional de la salud, contó que asimismo, están analizando minuciosamente la Ley N° 27.610, aprobada el 30 de diciembre de 2020 y que establece que el aborto inducido es legal y gratuito, en los casos ya habilitados desde 1921 (aborto terapéutico y en caso de violación), o en todos los demás casos cuando la gestación no supere la semana catorce. La idea es saber si algunos profesionales pueden garantizar respuestas ante un mayor nivel de complejidad, ya que antes este tipo de situaciones ameritaban derivaciones.

Acerca de la objeción de conciencia, el director del hospital, explicó que “la mayoría de los profesionales en Rafaela son objetores de conciencia y lo que estamos tratando de incorporar, es a profesionales que no sean objetores de conciencia”.

En tanto, el Gobierno recordó que no se requieren adhesiones provinciales ni reglamentación para la puesta en vigencia de la ley, y que las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura de la práctica.

El importante recordar, que el único requisito para el acceso a la IVE, es la firma de un consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito; la ley establece un plazo máximo de 10 días corridos desde el requerimiento, para luego acceder a la práctica en los sistemas del servicio de salud o con su asistencia.



¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA

OBJECIÓN DE CONCIENCIA?

La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aprobada en diciembre de 2020 por el Senado de la Nación, incluye el concepto de la objeción de conciencia, un fuerte reclamo de los médicos y profesionales de la salud que, por creencias personales, prefieren abstenerse de realizar esta intervención. Este aspecto no había sido incluido en el proyecto de ley presentado en 2018 y que en este quedó expresado en dos artículos.

El Art. 10, que estaba en la iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, estipula que el profesional de la salud que intervenga de manera directa en la interrupción de un embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia y debe derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional sin demora. En caso de que la vida o la salud de la paciente estén en riesgo, no podrá negarse, como así tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para dejar de asistir posabortos. La objeción de conciencia quedó plasmada así para individuos y no para instituciones.

Por otra parte, el Art. 11, que fue incorporado en Diputados, señala la posibilidad de que todos los profesionales de un centro médico sean objetores de conciencia. En ese caso, se dispuso que la institución deberá prever y derivar a la paciente a otro centro que realice la prestación. Las gestiones y costos quedarán a cargo de la primera institución.



REACCIONES EN

ALGUNAS PROVINCIAS

En Córdoba por ejemplo, el Hospital Privado de esa ciudad, expresó de manera tajante, que a pesar de esta Ley, se declara objetor de conciencia institucional, aclarando entonces de que en el caso de un aborto, lo que se hará es derivar a las pacientes hacia otro establecimiento para garantizar la práctica.

Aclararon a través de un comunicado que a pesar de que dicha ley no contempla la objeción institucional sí lo hace de manera individual.

En tanto en Chaco, por otro lado, hace algunos días una jueza de esa provincia hizo lugar a una medida cautelar, presentada por particulares que pidieron la suspensión en esa jurisdicción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue interpretada como antidemocrática por representantes de organizaciones feministas.

Se trata de la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de la ciudad de Resistencia, quien hizo lugar a una presentación para suspender la vigencia de la Ley 27.610, que legaliza el aborto, en la provincia de Chaco.