Reclaman el tratamiento de la Ley de Humedales Locales 02 de febrero de 2021 Redacción Por Luego de un año de incendios ininterrumpidos en las islas del Delta del Paraná, el diputado santafesino Enrique Estévez exigió que el Congreso incluya de inmediato en su agenda legislativa el proyecto de Ley de Humedales.

El diputado nacional del Bloque Socialista, Enrique Estévez, salió ayer al cruce con el Gobierno nacional luego de que el Ejecutivo no incluyera el proyecto de Ley de Humedales entre los proyectos a tratar en sesiones extraordinarias. “Esto habla a las claras que para este gobierno nacional, como para los anteriores también, el tema medioambiental no es una prioridad”, señaló el legislador e indicó: “No hay más tiempo para esperar; en el Delta los incendios ya arrasaron más de un millón de hectáreas”.

El dirigente, autor de uno de los proyectos de Ley de Humedales, contó que “desde el Socialismo aportaron en las distintas reuniones de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales para que –luego de meses de debate- saliera un dictamen unificado, fruto del consenso, que tenga todas las miradas”, pero que resulta “inexplicable” que el Gobierno no lo haya incluido entre los proyectos a tratar en las sesiones extraordinarias.

“Esta legislación es otra deuda pendiente con el medio ambiente”, subrayó el diputado del Frente Progresista, y ejemplificó: “Resulta fundamental que tengamos un registro actualizado y accesible de nuestros humedales para realizar el seguimiento correspondiente, así como también es imprescindible que se realice una evaluación de impacto ambiental antes de cualquier intervención en estos ecosistemas”.

Al respecto, el legislador nacional explicó la importancia de los mismos: “Los humedales son grandes reservas de agua dulce, y fuente de hábitat, alimento y refugio para el sostén de la diversidad biológica, pero también son grandes amortiguadores de inundaciones y protección de costas”.

Asimismo, el Secretario General del Partido Socialista de Santa Fe se quejó de las continuas quemas en las islas, llamó a “tomar conciencia de esta problemática” y dijo que “ni la Justicia ni los gobiernos nacional y provincial tomaron cartas en el asunto”.



GREENPEACE

En el marco del Día Mundial de los Humedales que se celebra este 2 de febrero, la organización ambientalista Greenpeace advirtió sobre las amenazas que estos ecosistemas enfrentan por parte de las industrias agropecuaria e inmobiliaria, principalmente.

Recordó que los humedales son fuentes de agua dulce y que entre muchas funciones, mitigan los efectos del cambio climático, al capturar el dióxido de carbono de la atmósfera. Apenas el 2,5% del agua del planeta es dulce, pero entre 1970 y 2015, la extensión de los humedales en el mundo disminuyó un 35%, tres veces más que los bosques en el mismo período.

En Argentina, el 21% del territorio del país está compuesto de humedales. Sin embargo, actualmente no cuentan con protección legal. Greenpeace reclama por una ley de Humedales, que incluya una moratoria y la figura de delito penal para que quienes destruyen estos ecosistemas.