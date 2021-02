Más de 20 locales adhirieron al programa "Billetera Santa Fe" Locales 02 de febrero de 2021 Redacción Por Pertenecen a diversos rubros y se ofrecen descuentos del 20 y 30 por ciento. Para poder hacer uso de estos beneficios, se necesita bajar la aplicación Plus Pagos al teléfono celular. Desde el municipio se trabaja en la difusión del programa en los diferentes barrios.

El programa provincial “Billetera Santa Fe” continúa adhiriendo a locales de Rafaela para que tanto comerciantes como consumidores puedan acceder a sus múltiples beneficios. Desde la Municipalidad a través de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, se refuerza su difusión para que puedan formar parte negocios pequeños y grandes.

El mismo tiene como objetivo incentivar la demanda de bienes y servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales por las compras que estos realicen en comercios radicados en la provincia de Santa Fe que se hayan adherido al programa. De esta forma, se busca incentivar el consumo y con este efecto, la producción y la economía de Santa Fe.

Los descuentos son del 30 por ciento en todos los rubros excepto para electrodomésticos, que es del 20 por ciento. Los productos se pueden adquirir los lunes, martes y miércoles. En el caso de los alimentos se pueden comprar todos los días de la semana. Cabe destacar que a las 24 horas se produce el reintegro del dinero.

Para poder hacer uso de estos beneficios, se necesita bajar la aplicación Plus Pagos al teléfono celular e ingresar los datos del consumidor. En cuanto a la carga de saldo, el mismo podrá realizarse en un Santa Fe Servicios o transfiriendo desde una cuenta bancaria u otra billetera virtual. Asimismo, estará permitido adherir y pagar con las tarjetas de débito de cualquier banco.

Hasta el momento, nuestra ciudad cuenta con 23 locales adheridos. En el rubro tecno está Rafaela Energy; en farmacias y perfumerías se encuentran Aboal, Dechiara, Longoni, Zeballos y Serra; en gastronomía, Bonafide Rafaela y Cyrano Café; ACDM, África, Aragón, Bendito Cuero, Cadel, Cypriano, Factory, Lencería Mosso y Moreno Medias pertenecen al rubro indumentaria y accesorios; Librería Guillermina; y en supermercados y almacenes se adhirieron AIRSA, despensa Kitita, Domenico Pastas, Maxikiosco Evelyn y Sodecar S.A.



CONDICIONES

Los requisitos que debe reunir el consumidor son tener domicilio en la provincia de Santa Fe; ser mayor a 18 años; tener un dispositivo móvil para descargas de aplicaciones; descargar del Play Store la aplicación Billetera Plus Pagos; abonar los bienes y servicios con saldo virtual de la billetera o con cualquier tarjeta de débito que esté adherida y realizar el pago al QR emitido por Plus Pagos.

En el caso de los comercios, deberán constituirse como persona humana o jurídica cuyo negocio o sucursal tribute en la provincia de Santa Fe; estar inscripto en A.F.I.P. y A.P.I.; tener una cuenta o realizar la apertura de una cuenta en Banco Santa Fe que habilitará para operar con Plus Cobros QR.

Para conocer más datos, se puede ingresar a www.santafe.gob.ar/ms/billeterasantafe/#block_sobre_el_programa.