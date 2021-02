Chumpitaz convoca a jefes policiales retirados

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz encabezará la conformación de un Comité de Crisis integrado por jefes policiales en estado de retiro que no cuenten con antecedentes penales y/o que no hayan sido exonerados de la fuerza a la que pertenecían y a especialistas, a los fines de colaborar con el Gobierno de Santa Fe en lineamientos estratégicos para la toma de decisiones en materia de seguridad y política criminal.

En medio de una interminable guerra urbana y violencia constante, sumado al reclamo de muchos vecinos - quienes se manifiestan activamente e inclusive expresan su descontento a través de las redes sociales - surge esta idea de convocar a quienes tienen una gran experiencia en el campo de la seguridad pública para que, a través de sus aportes, pueden iluminar un camino que al momento está cegado de droga, sangre y muerte.

En este sentido Chumpitaz remarcó: “necesitamos salir de este pozo y de este momento tenebroso. Es por ello importante la unión con los altos mandos policiales que se encuentran en situación de retiro y que tienen muchas vivencias y experiencia para aportar, son Comisarios Mayores y Generales muy jóvenes, muy lucidos y que desean trabajar por el bien de nuestra provincia”

Para finalizar es destacable decir que el comité de Crisis propuesto por Chumpitaz, cuenta con el aval de muchos especialistas en seguridad también dispuestos a cooperar con el Gobernador, y el apoyo político de Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad de la Nación.