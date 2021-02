Se inició la capacitación sobre Gestión de la Seguridad Local

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, dio inicio ayer al curso de capacitación sobre Gestión de la Seguridad Local, destinado a representantes de municipios y comunas santafesinas. La apertura de la jornada estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien señaló que "nos genera una enorme satisfacción la expectativa por el curso, porque era una deuda pendiente que teníamos con los gobiernos locales; y aún ante la eventualidad de lo virtual, nos genera situaciones que favorecen al acercamiento, aunque no perdemos las esperanzas de en algún momento hacerlo de forma presencial”.

“En este marco les quiero señalar que hace mucho tiempo que las poblaciones han descentralizado y han tomado a los gobiernos locales como los que tienen que resolver los problemas de seguridad pública independientemente de las atribuciones”, precisó el ministro y destacó que el “gobierno local que no asume la demanda de protección, de prevención del crimen, de abordaje y atención a las cuestiones relacionadas a la violencia contra la mujer y que diga que este es un problema policial, ya está condenado a una severa sanción por parte de la gente".

El funcionario señaló que "Santa Fe cuenta con realidades locales muy disímiles entre sí pero con algunas características que son comunes, por eso es de nuestro interés posicionar a los gobiernos locales como actores o socios en la gestión de la seguridad pública. Estoy convencido, que más allá de los partidos políticos, nos une la concepción de cómo gestionar la seguridad pública. Los problemas son comunes y los mecanismos y las cuestiones a resolver son técnicas, no ideológicas, y esas cuestiones son instrumentos necesarios y de gestión".

Por último, Sain invitó a los presentes a "conformar un ámbito de reflexión fuera de la rosca política y que este ámbito sea reservado en función de preservar para aprender, intercambiar y construir consenso en el ámbito de los gobiernos locales en materia de gestión de la seguridad pública".

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Local y Abordajes territoriales, Joaquín Chiavazza, indicó que "es la primera capacitación que se realice en la provincia a pedido del gobernador del Omar Perotti y el ministro Sain. Ya contamos con más de 50 funcionarios de municipios y comunas de toda la provincia y estamos muy entusiasmado porque de esta manera estamos llegando a todos los ciudadanos/as de la provincia en una temática tan compleja como la seguridad".



PROGRAMA

La capacitación apunta a que cada punto del territorio provincial conozca sobre la realidad actual de la seguridad en Santa Fe, la modernización integral que se llevará a cabo en la Policía provincial y en el sistema de control policial, la coordinación con gobiernos locales, la prevención del delito, las bandas criminales y el análisis sobre las principales problemáticas que hoy afectan la seguridad de la provincia.