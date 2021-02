Padres Organizados con autoridades de Educación Locales 02 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...



Integrantes de la agrupación Padres Organizados por la Educación, quienes vienen pidiendo el regreso a las aulas de manera presencial, aguardaron en Casa de Gobierno para ser recibidos por autoridades de la cartera educativa provincial y nacional, a partir de la visita del Ministro, Nicolás Trotta.

Este grupo viene reclamando por la presencialidad completa y exponiendo que es posible que las escuelas recuperen su funcionamiento normal con la aplicación de protocolos.

Representando a Rafaela y como miembros de esta ONG, estuvieron Natalia y Daniela. Además hubo padres del departamento Las Colonias y Santa Fe, en representación de toda la provincia.

Luego de esperar durante una hora en las inmediaciones de Casa de Gobierno, fueron abordados por Cristian Kuverling, secretario de Logística y administración del Ministerio de Educación de Santa Fe, donde intercambiaron conceptos y desde Padres Organizaron insistieron con la necesidad de que este año las clases sean 100% presenciales, que no están de acuerdo con la bimodalidad y que los chicos deben estar todos los días en la escuela, entendiendo que hay muchas instituciones que lo pueden cumplir en muchas localidades de la provincia.

Los integrantes de este grupo, relataron que también fueron recibidos por Matías Novoa Haidar, jefe de Gabinete del Ministro Nicolás Trotta, quien les dejó en claro que “ellos van a ir por el 100% de la presencialidad, que ese es su objetivo y que analizarán los casos particulares en los que eso no se pueda cumplir. Nos dijeron que entienden también que hay muchas deficiencias en esto del contacto virtual; después se harán tareas de apoyo desde cada hogar”, indicó Daniela.

Además comentó que “a nosotros lo que nos quedó claro y nos lo dijo el funcionario nacional, es que el dinero está, que hay recursos y supuestamente todas las escuelas estarían en condiciones de hacer sus refacciones y eso de alguna manera lo iremos monitoreando desde Padres Organizados. También queremos hablar con Rosario Cristiani para conocer la situación particular de cada escuela en nuestra ciudad y de este modo poder colaborar”.

Daniela sostuvo que “básicamente fueron a abrir un canal de diálogo, esta es la primera vez que nos atendieron desde el Ministerio de Educación; si habíamos tenido reuniones con intendentes, concejales, diputados y senadores, pero este es el primer acercamiento directo con la cartera de educación y nos pareció muy importante. Le pedimos que nos aseguren por favor el retorno a la presencialidad y que comuniquen las acciones de manera más eficiente, ya que no siempre tenemos información de calidad y certera. Les pedimos que apoyen a los docentes y estén para contenerlos”.

Por su parte, Natalia manifestó que “otra de las cosas que le recalcamos a los funcionarios, es que nadie mejor que directivos y docentes para conocer la realidad de cada escuela, de sus alumnos y que no metan a todas las instituciones en una misma bolsa. En los pueblos, en las ciudades más pequeñas, al ser menor la matrícula, es más fácil manejar el distanciamiento que están proponiendo que es de 1,5, más el uso de barbijo. Si hay escuelas que de acuerdo a los metros cuadrados y a la cantidad de alumnos pueden volver a la presencialidad, que se lo permitan”.



ORIGEN DE PADRES

ORGANIZADOS SANTA FE

Cabe recordar, que esta agrupación en la provincia, se armó con el objetivo de exigir que se trabaje firmemente para el regreso a la presencialidad, pero quienes integran Padres Organizados, manifestaron que este grupo va a quedar y que se estaba necesitado como sociedad, más allá de la pandemia.

“Ahora tenemos estos objetivos, pero la idea es seguir de cerca los temas vinculados con la educación de nuestros hijos, siguiendo apoyando y manteniendo una actitud proactiva. Los chicos deben tener acceso a la mejor educación posible”, resaltó Natalia.