Perotti: "El retorno a la presencialidad en las escuelas es una decisión tomada"

El gobernador Omar Perotti recibió este lunes, en la ciudad capital, al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con quien abordó cuestiones referidas a los preparativos por el reinicio de las clases presenciales en la provincia, en el marco de la pandemia del Covid 19. El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno de Santa Fe y del mismo participó también la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero.

Luego, Perotti y Trotta encabezaron un intercambio de experiencias y labores con funcionarios del Ministerio de Educación provincial, y legisladores provinciales y nacionales.

Al respecto, Perotti agradeció “al ministro por su presencia en la provincia”, para “poder analizar, junto a todo el equipo de Educación” de Santa Fe “un año particularmente difícil, en el que hemos podido trabajar muy juntos, y en el que hemos sentido la colaboración y acompañamiento permanente del gobierno nacional”.

“El retorno a la presencialidad escolar es una decisión tomada -enfatizó el gobernador-. Esa decisión no hay que volver a discutirla, cuenta con el acompañamiento y la decisión a nivel nacional y provincial. Además, los mismos gremios, allá por el 2 de julio, definieron protocolos federales para la presencialidad cuando aún no había vacuna en aquel momento”.

“Por lo cual, estamos hablando de cómo volvemos a dar clases aún en la instancia de no tener al personal vacunado, con el deseo de poder hacerlo cuando lleguen las vacunas en el menor tiempo posible. Tener presencialidad segura está definida en los protocolos en más de 150 establecimientos. Eso es lo que nos llevó a la convicción de definir el 15 de marzo como el día de inicio de clases en la provincia de Santa Fe y el 17 de febrero para todos aquellos que tienen que cerrar su instancia de ciclo secundario”, concluyó el gobernador.

A su turno, Trotta destacó el “compromiso de la provincia de Santa Fe, en lo que fue un 2020 complejo”; y agradeció “al gobernador y a su ministra el acompañamiento en las decisiones que se adoptaron para garantizar la continuidad educativa y pedagógica, el derecho a la educación, los aprendizajes, la calidad educativa; y un regreso seguro a la presencialidad”.

Asimismo, destacó “el enorme compromiso que han tenido nuestros maestros y maestras, profesores y profesoras, auxiliares, directivos, para cumplir la responsabilidad de crear conocimiento en un momento tan difícil y de tanta angustia. Tenemos que reconocer el esfuerzo de toda la comunidad educativa”.

A continuación, el ministro precisó que “el desafío es que este sea un año de recuperación de aprendizajes y llevarles a todas las familias la tranquilidad de que somos promotores del regreso a la presencialidad segura de todos los chicos en la provincia”.

Por su parte, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, enfatizó que “venimos trabajando desde la mitad del año pasado en la construcción para la vuelta a clases segura, en la provisión de agua, de electricidad, gas, remodelaciones indispensables, hemos dotado a todas nuestras escuelas de lavamanos, termómetros infrarrojos y de los insumos necesarios para la aplicación de los protocolos. Esto es un proceso y lo que viene es darle continuidad a este proceso”.

“La inversión en este tiempo de pandemia ha tenido la asistencia alimentaria, allí triplicamos el presupuesto, pasamos de 1700 millones de pesos a 3700 millones de pesos. Al día de la fecha, en obras de infraestructura llevamos invertidos más de mil millones de pesos y, en la partida específica de Necesidades Inmediatas, hemos duplicado la inversión, para preparar las escuelas para la presencialidad”, puntualizó Cantero.



PRESENTES

También participaron del encuentro el secretario de Educación provincial, Víctor Debloc; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; el secretario de Administración, Cristian Kuverling; los senadores nacionales Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun; los diputados nacionales Germán Martínez y Patricia Mounier; integrantes de las carteras educativas de la provincia y de Nación; y legisladores nacionales y provinciales.

Durante su exposición, Mirabella afirmó que "profundamente celebro que podamos estar pensando en la nueva presencialidad y el retorno de las clases en las aulas" y expresó "un reconocimiento al ministro Trotta y al gobernador Perotti en estar desarrollando todos los dispositivos posibles para que la escuela pueda abrir sus puertas y podamos volver a tener clases de manera presencial".