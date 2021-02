Tras un prolongado déficit tuvo superávit el comercio con Brasil Nacionales 02 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Las exportaciones a Brasil crecieron el 18,5% interanual en enero, en lo que fue el primer incremento verificado desde octubre del 2019.

En tanto, las importaciones desde ese país aumentaron 28,3% en la misma comparación, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Tras catorce meses consecutivos de bajas interanuales, en enero las exportaciones sumaron u$s 783 millones, mientras que las importaciones totalizaron u$s 761 millones.

En el primer mes del año el país registró con Brasil un superávit comercial de u$s 22 millones, luego de ocho meses de saldo deficitario, que representó una baja interanual del 67,6%.

El comercio bilateral con Brasil alcanzó en enero los u$s 1.544 millones, un 23,1% superior al de u$s 1.254 millones de igual mes del año anterior.

La suba de las exportaciones a Brasil correspondió a ventas de energía eléctrica, trigo y centeno sin moler y vehículos de motor para transporte de mercaderías, mientras que la de las importaciones se explicó por la compra de vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores y minerales de hierro.

En enero la Argentina se posicionó como el tercer país más vendedor hacia Brasil, después de China, Hong Kong y Macao con u$s 3.463 millones, y Estados Unidos con u$s 2.209 millones.

También ocupó el mismo lugar entre los principales compradores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao, con u$s 4.184 millones, y Estados Unidos, con u$s 1.400 millones.