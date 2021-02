YPF anunció una mejora en su oferta de canje de deuda

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La petrolera YPF anunció una nueva mejora en su oferta de canje de una deuda que ronda en total los u$s 6.200 millones, y advirtió que se trata de su "último esfuerzo" para intentar convencer a los bonistas de renegociar.

La compañía debe hacer frente a un vencimiento de u$s 413 millones el próximo 23 de marzo.

YPF tiene los recursos para pagarlo, pero el Banco Central le indicó que no cuenta con las divisas para venderle, lo que obligó a la petrolera a realizar esta reestructuración.

El directorio de la compañía estatal decidió ajustar la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a tenedores del bono que vence en marzo 2021.

Según pudo saber la agencia NA, este título es el objetivo principal de la transacción en el marco de las restricciones cambiarias que imposibilitan a la compañía pagar en su totalidad al vencimiento.

En virtud del rebalanceo entre efectivo y títulos, los tenedores del bono 2021 recibirán una mayor cantidad de efectivo, reduciendo en igual medida los nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2026 entregados en contraprestación por sus títulos ingresados en el canje.

Con este ajuste la empresa espera alcanzar con éxito el final del proceso en curso que -por cuestiones regulatorias y legales- debe concluir a más tardar el 12 de febrero próximo, fecha máxima para la liquidación del canje y la emisión de los nuevos título.