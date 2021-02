Rebaja en la condena del ex vicepresidente Boudou Nacionales 02 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El juez federal Daniel Obligado le concedió al ex vicepresidente Amado Boudou una rebaja de diez meses en su condena por el caso Ciccone y, de esta forma, quedó en situación de pedir salidas transitorias, mientras cumple la pena en prisión domiciliaria.

La rebaja es por los estudios realizados por el ex titular del Senado en la cárcel de Ezeiza, relacionados con filosofía, organización de eventos y electricidad.

La condena sobre Boudou por dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso de la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica era de cinco años y diez meses de prisión, y ahora el ex vicepresidente goza de prisión domiciliaria, tras ser beneficiado por el mismo juez, quien consideró que en su momento el fallo no estaba firme y había una situación de pandemia.

Pero a fines de 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena y Obligado luego de dilaciones terminó revocando la prisión domiciliaria, pero la misma fue apelada y ahora el caso está en manos de la Cámara de Casación Penal.

Los estudios realizados por Boudou fueron cinco, y poco antes de finalizar la subrogancia, Obligado aplicó el beneficio del "estímulo educativo" previsto en la Ley 24.660.

Los abogados del ex vicepresidente, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían pedido una reducción de 20 meses, el máximo que establece la norma, ante lo cual la fiscalía sólo opinó que el plazo no debería exceder los seis meses porque no todos los cursos o carreras debían ser incluidos.

Finalmente, Obligado otorgó una reducción de 10 meses, y teniendo en cuenta el tiempo que estuvo detenido, Boudou ya quedó en condiciones de solicitar salidas transitorias.

Mientras tanto, y tal cual viene desde el año pasado, el ex vicepresidente goza de prisión domiciliaria, la cual está pendiente de revisión, luego de que el fallo donde Obligado la revocó, fuese apelado por la defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal.