Zanazzi y su gran paso por la Fórmula Renault

Ianina Zanazzi transcurrió la primera etapa de su carrera deportiva en los monopostos y compitió en un momento donde la Fórmula Renault 2.0 tenía una divisional superior: la Súper Renault.

Zanazzi pasó por la categoría escuela en 1998 y se enfrentó con pilotos del fuste de Gabriel Ponce de León y Mariano Altuna. Ya en 1999, pegó el salto al escalón superior y allí inscribió su nombre en la historia al convertirse en la primera mujer en ganar una competencia, luego de superar a Ezequiel Toia y Mariano Bainotti en Río Cuarto.

Hoy a la distancia y tras haber dejado atrás 15 años de inactividad, la oriunda de Chacabuco habló con Carburando y referenció lo que fue su pasó por la “Fabrica de Talentos”.

“Tanto el karting como la Fórmula son las categorías escuelas. La importancia del monoposto radica en que es un auto concebido para correr dentro de un circuito, es un pura sangre. Además, sus características te generan mucha sensibilidad y te plantea un desafío más complejo cuando uno recién sale del karting. A parte en el manejo, te obliga a ser prolijo y fino. En lo personal fue una etapa de formación en la que aprendí mucho y me apasioné. Para mí, sin dudas, fue una gran escuela”, manifestó en primera instancia.

En la misma línea, agregó: “Me tocó un momento del automovilismo donde había muchísimos autos y el nivel era muy bueno. Me tuve que exigir muchísimo más porque la vara estaba muy alta. Del paso por la Fórmula, extrañó esa sensación de ir a fondo hasta casi adentro de la curva, frenar y ni bien saltas el pedal, por el chasis que tiene, estabas acelerando enseguida. La parte técnica es un aspecto que lo desarrollas mucho porque empezás a interpretar mejor las cosas y adquirir todos los conceptos”.

Por último, Zanazzi recordó las prestaciones que tenía el auto de la Súper Renault. “Era un sueño y en aquel momento era más rápido que el TC2000. Al no tener parabrisas, las sensaciones eran muy fuertes y para el amante del deporte motor eso queda en el registro, por lo que terminas extrañando ese tipo de manejo”, cerró.